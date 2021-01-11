Yaay nedir? Yaay kimin? Yaay açılımı nedir? Yerli sosyal medya uygulaması Yaay nasıl kullanılır? Yaay uygulaması ücretli mi?

Whatsapp'ın son dönemdeki kullanıcılar üzerindeki kötüye giden izlenimleri, yerli uygulamaları kullanmaya itiyor. Peki, yerl isosyal medya uygulaması Yaay nedir? Yaay kimin? Yaay açılımı nedir? Yerli sosyal medya uygulaması Yaay nasıl kullanılır? Yaay uygulaması ücretli mi? İşte detaylar haberimizde...

YAAY NEDİR?

Yaay, Türkiye merkezli bir sosyal medya platformudur. Türk Telekom çatısı altındaki TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020'de açıldı. Twitter'a benzerliği ile dikkat çeken Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebiliyor.

YAAY KİMİN?

Türk Telekom Grubu şirketlerinden, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. bünyesinde yer alan mobil uygulama geliştirme şirketi Appyap tarafından hazırlanmış ve geliştirilmektedir.

YAAY ÜCRETLİ Mİ?

İlk sürümü Eylül 2020'de yayınlanan uygulama, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.

YAAY AÇILIMI NEDİR?

Appyap CEO'su Emre Meriç, Yaay platformunun açılımını anlattı. Meriç, "Yaay sosyal medyadaki en önemli motivasyon olan yaymaktan geliyor aslında. İçeriklerin kullanıcılarının fikirlerinin yayılmasından geliyor. Yaay global bir proje farklı dillerde de sevinme anlamına gelen bu kelimeyi biz özellikle hem Türkiye'de hem global anlamda dünya çapında anlamlı olsun diye bu ismi seçtik." dedi.

YAAY NASIL İNDİRİLİR? NASIL KULLANILIR?

Yaay uygulamasını indirdikten sonra Yaay'a kayıt olmak için Kayıt ol sekmesi tıklanır. Kayıt ol tıklandıktan sonra Ad soyad kısmı doldurulur. Kullanıcı adı belirlendikten sonra telefon numarası ile birlikte e posta adresi de girilir. Yaay uygulamasına kayıt olmak için kayıt ol sayfasında doğum tarihinizi seçtikten sonra Yaay şifresini belirleyeceğiniz alana da şifrenizi giriniz.

Kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesini onayladıktan sonra Kayıt ol sekmesi tıklanır. Telefonunuza SMS şifresi gönderilecektir. Gelen o şifreyi SMS şifresi bölümüne yazıp giriş tuşuna basınız. Yaay'a giriş yapıldığında ilk yapmanız gereken bir profil fotoğrafını seçmek olmalıdır.

Daha sonra takip etmek istediğiniz genç, tekno, spor, mizah, haber magazin, siyaset, çocuk, diziz gibi kategorileri seçebilirsiniz. Daha sonra takip etmekten hoşlanacağınız bir kaç hesap önerilerinin bulunduğu sayfa açılacaktır. Buradan takip etmek istediğiniz hesapları seçebilir ya da direk olarak tercih yapmadan atlayabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra Yaay ana sayfasına ulaşmış olacaksınız.

Paylaşım yapan arkadaşlarınızın gönderilerine aynen Twitter mantığıyla cevap yapabiliyorsunuz ya da retweet yapabiliyorsunuz. Bildirimler sekmesi ise sizi takip edenlerin görüldüğü alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine Yaa'da mesaj kısmıda söz konusu.

Yaay'da kullanıcıların dikkatini çeken bir diğer özellik ise rozet ve puan uygulaması. Yaay uygulamasında yer alan rozet ve puan sistemi sayesinde kullanıcılara ek faydalar sunduğu görülmekte.

YAAY HESAP SİLME NASIL OLUR?

İnternet üzerinde Yaay ile ilgili en çok aratılan sorulardan birisi ise 'hesap silme nasıl yapılır?' oldu.

Mobil Uygulama Yaay Kullanıcıları için:

1) Uygulamayı açınız

2) Sol üstte profil resminize tıklayarak profilinizi açınız

3) Sağ üstteki dişli çark simgesi olan Ayarlar butonuna basınız.

4) Gizlilik Ayarları -> Hesabımı Sil ( Hesabınız Kalıcı olarak silinir)

5) Gizlilik Ayarları -> Hesabımı Askıya Al ( Tekrar kullanmak isteyeceğiniz zamana kadar hesap dondurulur)