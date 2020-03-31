Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izle
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Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izle

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 5-6. bölüm Pazartesi akşamı ekrana geldi. Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncuları kim? İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgalinden, TBMM'nin açılışına kadar olan süreci anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Milli Mücadele ruhunun yansıtıldığı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor.

31.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:52
Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izle

Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı ekrana geldi. Yayımlanan yeni bölüm fragmanında, işgal altında olan İstanbul ve onukurtarmaya çalışan Mustafa Kemal'ın üstün çabası yine gözler önüne seriliyor. Ya İstiklal Ya Ölüm konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm 5-6. bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Ya İstiklal Ya Ölüm izle...

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 7 - 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

16 Mart 1920-23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreçteki, Milli Mücadele ruhunu ekranlara taşıyan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi hız kesmeden devam ediyor. 30 Mart Pazartesi günü 5-6. bölüm ile sevenler karşısında olan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 7-8. bölüm fragmanı da yayımlandı.

Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izle

5 - 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul'daki Mebusan Meclisi mebuslarının, Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal'in de talimatına uyarak yeni kurulacak meclis için Ankara'ya olan yolculukları ve de milli mücadeleye destek sağlamak için Anadolu'ya silah sevkiyatını başlatan halkın mücadelesi anlatılacak...

Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izle

16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri askerlerince işgal edilen İstanbul'daki milli mücadelenin kilit isimleri ve Mebusan Meclisi'ndeki mebuslar, Mustafa Kemal'in önderliğinde Ankara'da kurulacak meclis için çok zorlu ve önemli bir yolculuğa çıkıyor… Halide Hanım, Adnan Bey, Cami Bey ve Hüsrev Bey oldukça zor koşullarda, düşmanın nefesini adeta enselerinde hisseder bir şekilde yol almaktadırlar. Geçtikleri köylerde kısa süre dinlenen ve yollarına devam eden grup için Ankara'ya ulaşmak düşündüklerinden daha da zor bir hal alır.

Düşman kuvvetlerinin Ankara'da Meclisi açmaya niyetli Mustafa Kemal'i suikastle ortadan kaldırma planları da usul usul işlemektedir. Suikast için görevlendirdikleri Mustafa Sagir, Fatih'te bir eve yerleşir. Sagir, cami cemaati arasında, kahvelerde dolaşıp, sempatik ve sıcak tavırlarla insanlarla diyalog kurup, kendini Hint Hilafet Komitesi üyesi olarak tanıtır. Milli Mücadeleyi över, Hintli Müslüman kardeşlerini temsilen desteğini ve katkısını vermek üzere geldiğini söyler, fakat asıl amacı Mustafa Kemal'e suikast düzenleyip Anadolu'daki direnişi kırmak ve meclisin açılmasını engellemektir.

Milli mücadeleye katılan herkes gibi üzerine düşen görevi üstlenen Galip de kendisine verilen Damat Ferit Paşa'nın yalısına gizlice sızma görevini başarıyla tamamlamak istemektedir. Nazan'ın babası ve aynı zamanda Damat Ferit Paşa'nın sır katibi olan Hikmet Bey, bu sızma girişiminin en kilit rolündeki kişidir. İşgalden dolayı okulunu yarıda bırakması, iş arıyor olması ve İngilizce ve Fransızca'yı çok bilmesi, gibi unsurlar birleşince, Galip için yalıya girmenin şartları da oluşmuştur, ama öncelikli olarak Hikmet Bey'in güvenini kazanması gerekmektedir.

Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izle

Anadolu'daki direniş ve milli mücadele için İstanbul'daki silah ve cephane de Topkapılı Mehmet ve beraberindekiler sayesinde aktarılmaya çalışılmaktadır. Topkapılı Mehmet, Hüsamettin Bey, Hafız Kemal, şeyhin oğlu Nazım Ceylan Efendi, Ethem Pehlivan ve Osman Kahya bir aradadırlar ve silah deposu soygunu ile büyük bir risk almaktadırlar. Başarılı olurlarsa, düşmana karşı mücadelede önemli bir eşik aşılacaktır… Sevkiyat sırasında bir grup İngiliz askerini taşıyan araba limanın başında durur. Arabadan inen askerler, limanda bağlı taka ve gemilere yönelmeye başlarlarken, bunu gören Topkapılı "işi hemen bitirmek" için diğerleriyle birlikte hızı artırır… Ancak o sırada Topkapılı'nın en son karşılaşmak istediği kişi karşısına çıkacaktır…

Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izle

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI VE ROLLERİ

Milli Mücadele döneminin 6 haftalık sürecinin ele alındığı TRT !'in beğeni toplayan dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosundaki isimler şöyle:

İlker Kızmaz - Mustafa Kemal Atatürk

Birkan Sokullu - Topkapılı Cambaz Mehmet Bey

Dolunay Soysert - Halide Edib Adıvar

Osman Sonant - Ali Fuat Cebesoy

Mehmet Özgür - Mehmet Âkif Ersoy

Rıza Kocaoğlu - İhsan Pere

Hilmi Cem İntepe - Galip

Melis Sezen - Nazan

Ushan Çakır - Salih Bozok

Deniz Hamzaoğlu - Hüsamettin Bey

Fırat Doğruloğlu - Adnan Adıvar

Serkan Ercan - Hafız Kemal

Burak Tamdoğan - Fevzi Çakmak

Muhammed Cangören - Hüseyin Kazım Kadri

Umut Kurt - Edip Bey

Altan Erkekli - Salih Hulusi Kezrak

Kenan Bal - Rıfat Börekçi

Deniz Celiloğlu - İsmet İnönü

Burak Yamantürk - Hayati Bey

Umut Karadağ - Mustafa Sagir

Paul Dwyer - Sir John de Robeck

Ya İstiklal Ya Ölüm 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izle

Haberin Videosu:

TRT ekranlarında yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin 7-8. bölüm fragmanı yayımlandı!
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