XRP'de son durum nedir? Ripple davası ne olur? XRP yorum ve analizleri! XRP/USD Teknik Analizi 16.02.2021

Ripple, SEC'in XRP hakkındaki işlevini görmezden geldiğini belirterek, SEC'in tek başına buna karar verme hakkının olmadığını belirtiyor. Bu doğrultuda birçok vatandaş XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak? İşte tüm detaylar…

XRP DAVASI NE ZAMAN?

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında görülecek davanın ön duruşma tarihi olarak 22 Şubat 2021'i belirledi. Salı günü paylaşılan dava belgesine göre tüm tarafı temsilen eden dava vekili telefon üzerinden ön duruşma konferansı gerçekleştirecek. Davanın tarafları, ön duruşma hazırlıklarının bir parçası olarak ön duruşma tarihinden bir hafta önce şunları belirten ortak bir mektup sunacak:

(1) şikayetin fiili ve yasal dayanakları dahil davanın kısa bir tanımı (s) ve savunma (s),

(2) tüm tasarlanmış önergeler ve

(3) anlaşma ihtimali." SEC, geçtiğimiz günlerde Ripple'ın XRP token'ları satarak menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğini söylemiş ve blockchain şirketinden şikayetçi olacağını açıklamıştı. XRP'nin menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğu hem kripto sektöründe hem de bu sektörün dışında uzun zamandır tartışılan bir konu. Davanın duyulmasının ardından birçok borsa XRP işlemlerini askıya alma kararı aldı. Bitwise Asset Management gibi yatırım şirketleri de XRP yatırımlarını nakde çevirerek sonlandırmayı tercih etti in the wake of the SEC enforcement action. XRP fiyatı da büyük değer kaybetti ve aralık ayı genelinde yüzde 65'ten fazla değer kaybetti.

XRP DAVASI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, özel şirketlerin kripto paralarını "kayıtsız" olarak nitelendirerek, kripto paraların, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kaydettirilmesi gerektiğini vurguluyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şu an için davayı sadece Ripple'a açmış olsada, ilerleyen süreçte başka özel şirketlerin de bu yaklaşımdan nasibini alacağını söyleyebiliriz. Bu durumda yakın zamanda Libra'yı kullanıma sunan Facebook'un, antitröst davalarından sonra bir de SEC davalarıyla meşgul olacağını söylemek mümkün.

XRP, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kripto para borsanında en çok rağbet gören kripto para birimiydi. Bitcoin ve ethereum'u kripto para birimi olarak kabul eden SEC, XRP'nin kripto para birimi olmadığını belirtti. Bu da XRP'yi kayıt dışı menkul kıymet olarak konumlandırıyor.

XRP YORUMU VE ANALİZİ

Ripple: Jed McCaleb 40 milyon XRP'yi döktü

XRPscan'den alınan verilere göre , Ripple'ın kurucu ortağı Jed McCaleb, geçtiğimiz iki gün içinde, McCaleb hala Ripple ile çalışırken adlandırılan ve etkinleştirilen "tacostand" cüzdanından yaklaşık 40 milyon XRP'yi taşıdı.

Eski teknoloji şefi, XRP'sini satma konusunda çok aktif; Whale Alert ekibi tarafından daha önce not edilen bir gerçek. Geçen yılın Aralık ayı itibarıyla, McCaleb'in tahmini toplam XRP holding satışları 1,2 milyar dolardı - XRP başına 0,20 dolar. Yıllar içinde, USD karşılığında satılan XRP için toplam toplamları 2,25 milyar XRP veya 546 milyon $'dır.

Buna ek olarak, kripto izleme işi geçen yıl 90.000'den fazla işlem buldu ve bir uzlaşma hesabı olan Ripple ile McCaleb'in kişisel hesapları arasında yaklaşık 8 milyar XRP'nin taşınmasını izledi. İcracı Ripple'dan ayrıldığından beri, şirketin kurucu rolünü telafi eden uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak önemli miktarda XRP'yi McCaleb'in cüzdanına aktardığına dikkat edilmelidir.

Bununla birlikte, geçen yıl Aralık ayında bir araştırmacı, McCaleb'in XRP'sini satmayı 24 Aralık'ta, SEC'in Ripple'a karşı açtığı davanın kamuoyuna açılmasından bir gün sonra durdurduğunu belirtti.

SEC suçladı Ripple ve onlar iddia edilen kayıtlı olmayan menkul arz yoluyla 1.3 milyar $ üzerinde gündeme getirdiğini onun eş kurucuları Chris Larsen, ve Brad Garlinghouse. Bu, XRP'nin bir menkul kıymet olup olmadığı tartışmasını ateşledi. Komisyonun hareketinin ardından, bazı kripto borsaları kripto ticaretini bile duraklattı .

SEC dava McCaleb yapılan olmadığı hakkında spekülasyonlar vardı " endişeli , " aktif balina özellikle durdurulmuş regülatörler Ripple dava yaklaşık aynı zamanda onun XRP satan.

McCaleb, Ocak ayında XRP satışına devam etti. Cüzdanı şimdi toplamda 499.599.172.60537 XRP bakiyesi gösteriyor. Basın zamanında XRP, 0,52 dolardan işlem görüyordu ve son 24 saat içinde fiyatta% 6 artış kaydetti.

Ripple Alınır Mı?

XRP fiyatı eğer düşüş odaklı değil de yükseliş odaklı hareket ederse 0,55 dolar sonrasında ilk direnç 0,62 dolar olacaktır. 0,62 dolar daha önce de güçlü bir direnç olarak ön plana çıkmış ancak oluşan FOMO ile kısa sürede kırılmıştı.

XRP yatırımcıları bu aşamada özellikle 0,55 dolar direncine ve 0,42 dolar desteğine dikkat etmeli. RSI ise XRP için yolun açık ve yükseliş odaklı olabileceğine işaret etmekte. XRP davasının ilk duruşması öncesi fiyatın volatilitesi artabilir.

XRP (Ripple) NEDİR?

XRP (Ripple), internet aracılığıyla para göndermek için kullanılan bir iletişim protokolüdür. ABD merkezli Ripple Labs tarafından 2012 yılında geliştirilmiş sistemde Dolar ve Türk Lirası gibi fiat para birimlerinin yanı sıra, Bitcoin ve Litecoin gibi kripto para türünden ödemelerle diğer emtiaları ve değer birimlerini destekler.

Ripple; bankaların, ödeme sağlayıcılarının, dijital varlık borsalarının ve şirketlerin gelişmiş blokzincir teknolojisini kullanarak güvenli, ücretsize yakın derecede düşük işlem ücretli ve her boyutta, küresel çapta para ve değer göndermeyi mümkün hale getirmeyi hedeflemektedir.

Dijital varlık gönderimini blokzincir üzerinde XRP30 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı kriptopara aracılığıyla gerçekleştirir. 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla XRP tüm kriptoparalar içinde pazar büyüklüğü sıralamasında dördüncü sıradadır. Ripple şirketi 300'den fazla finansal kuruluşa ve 40'tan fazla ülkeye hizmet vermektedir.

Ripple: SEC "XRP değerinin yok edilmesinden" sorumlu!

Ripple, SEC davasının XRP'nin toplam hacminin %12'sinin etkilendiğini vurguluyor. Ayrıca şirket, SEC'in "XRP değerinin yok edilmesinden" sorumlu olduğunu söylüyor. Ripple raporda şu ifadelere yer veriyor:

"Ripple (XRP ), Aamerika Bbirleşik Devletleri'nde her zaman tehlikeli bir düzenleme netliği eksikliği olduğunu söyledi. piyasa katılımcılarının, kripto yenilikçiliğini ve gelişimini destekleyen net kurallar yoktur. SEC dosyalamasından sonra, kripto piyasaları bazı artçı şoklar yaşadı ve hacimler üzerinde olumsuz bir etki yaşandı. Rripple, geçen çeyrekte günde yaklaşık 200 milyon dolarlık XRP hacminin etkilendiğini tahmin ediyor… ABD düzenleyici eylemi tahribata neden oldu. ayrıca ABD piyasa katılımcılarının, kripto para piyasasından çekilmesine neden oldu. Bu süreçte, XRP hacimlerinin %90'ına yakın bir kısmı bozulmadan kaldı ve birçok piyasa katılımcısı ABD dışındaki XRP ile ilgili işlerle ilerledi."

