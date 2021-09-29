Xbox'ın yeni nesil konsolları için Dolby Vision desteği geliyor

Yeni başlayanlar için Microsoft, Xbox Series konsolları için optimize edilmiş 100'den fazla yeni nesil oyunun Dolby Vision'ı zaten desteklediğini veya gelecekte bunu yapacağını vaat etti. Halo Infinite gibi gelecek oyunlar da Dolby Vision ile piyasaya sürülecek.

Microsoft ve Dolby Vision'ı eski oyunlarda uygulamak için geliştiricilerle de çalışıyor. HDR10 veya Microsoft'un Otomatik HDR özelliğini zaten destekleyen oyunlar da uyumlu bir ekrana bağlandığında otomatik olarak Dolby Vision'a yükselecektir.

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Microsoft daha önce Dolby Vision'ı yalnızca medya uygulamaları için Xbox Series konsollarında tanıtmıştı. Netflix ve Apple TV gibi uygulamalar uyumlu bir TV'ye bağlandığında Dolby Vision etkinleştirilebilir. Özellik daha sonra bir beta güncellemesi ile oyunlar için kullanıma sunuldu.

Bununla birlikte Sony Playstation 5'in yerel Dolby Vision veya Dolby Atmos desteği yoktur. Ayrıca PlayStation 5, değişken yenileme hızı ve otomatik düşük gecikme modu gibi oyunla ilgili çok daha anlamlı özellikler için de desteği bulunmamaktadır.

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