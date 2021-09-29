Xbox'ın yeni nesil konsolları için Dolby Vision desteği geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xbox'ın yeni nesil konsolları için Dolby Vision desteği geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Xbox'ın yeni nesil konsolları için Dolby Vision desteği geliyor

Microsoft, Xbox Series X ve Series S konsolları için Dolby Vision oyun desteği getirdiğini duyurdu.

Yeni başlayanlar için Microsoft, Xbox Series konsolları için optimize edilmiş 100'den fazla yeni nesil oyunun Dolby Vision'ı zaten desteklediğini veya gelecekte bunu yapacağını vaat etti. Halo Infinite gibi gelecek oyunlar da Dolby Vision ile piyasaya sürülecek.

Microsoft ve Dolby Vision'ı eski oyunlarda uygulamak için geliştiricilerle de çalışıyor. HDR10 veya Microsoft'un Otomatik HDR özelliğini zaten destekleyen oyunlar da uyumlu bir ekrana bağlandığında otomatik olarak Dolby Vision'a yükselecektir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

NETFLIX VE APPLE TV İLE DE UYUMLU

Microsoft daha önce Dolby Vision'ı yalnızca medya uygulamaları için Xbox Series konsollarında tanıtmıştı. Netflix ve Apple TV gibi uygulamalar uyumlu bir TV'ye bağlandığında Dolby Vision etkinleştirilebilir. Özellik daha sonra bir beta güncellemesi ile oyunlar için kullanıma sunuldu.

Bununla birlikte Sony Playstation 5'in yerel Dolby Vision veya Dolby Atmos desteği yoktur. Ayrıca PlayStation 5, değişken yenileme hızı ve otomatik düşük gecikme modu gibi oyunla ilgili çok daha anlamlı özellikler için de desteği bulunmamaktadır.

Xbox'ın yeni nesil konsolları için Dolby Vision desteği geliyor

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Xbox'ın yeni nesil konsolları için Dolby Vision desteği geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 08:50:44. #1.11#