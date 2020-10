Will Smith filmleri? Will Smith kimdir? Will Smith nerelidir? Will Smith filmleri nelerdir?

Will Smith yıllardır Hollywood'un zirvesinde olan oldukça başarılı bir oyuncu. Kariyerine sığdırdığı onlarca film ve proje ile tüm dikkatleri her zaman üstünde toplayan aktör Will Smith filmleri? Will Smith kimdir? Will Smith nerelidir? Will Smith filmleri nelerdir?

Will Smith

WILL SMITH KİMDİR?

25 Eylül 1968 doğumlu Willard Christopher "Will" Smith,Philadelphia Amerikan sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır. Will'in son sekiz filmi gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir getirmiştir. Kızılderili ve Afrika kökenlidir. Babası buzdolabı tamircisiydi. Annesi ve babası Will henüz 13 yaşında iken ayrıldılar. Will çok zeki bir çocuk olduğundan birçok üniversiteden burs teklifleri aldı.Ancak lisedeyken Will üniversiteye gitmek istemedi. İlk olarak rapçiliğe merak saldı ancak varlık gelirini eksik gösterince devlete 2.8 milyon dolar borçlu kaldı. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bıraktı. Will eleştirmenlerden oyunculüğü için sürekli yüksek notlar almaya devam ediyor. ABD başkanı Barack Obama ise eğer kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir.

Kendisi çocuklarına çok düşkündür ve bu özelliğini babasından aldığını söyler, her fırsatta babasının nasıl dört çocuk yetiştirip her birine özen gösterdiğini anlatır. Her yıl zenginler listesinde yer alan Will, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde evlere sahiptir. Kendisi birçok din hakkında bilgilidir ve değişik dinler hakkında okur ve öğrenmeye çalışır. Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kalmış olup bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Jada Smith ile 1997 yılından beri evli olup bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.

FİLMOGRAFİ

Ana madde: Will Smith filmografisi

Where the Day Takes You (1992)

Made in America (1993)

Six Degrees of Separation (1993)

Çılgın İkili (1995)

Kurtuluş Günü (1996)

Siyah Giyen Adamlar (1997)

Devlet Düşmanı (1998)

Wild Wild West (1999)

Bagger Vance Efsanesi (2000)

Ali (2001)

Siyah Giyen Adamlar 2 (2002)

Çılgın İkili 2 (2003)

Ben, Robot (2004)

Shark Tale (2004)

Aşk Doktoru (2005)

Umudunu Kaybetme (2006)

Ben Efsaneyim (2007)

Hancock (2008)

Yedi Yaşam (2008)

Siyah Giyen Adamlar 3 (2012)

Dünya: Yeni Bir Başlangıç (2013)

Kış Masalı (2014)

Fokus (2015)

Concussion (2015)

İntihar Timi (2016)

Gizli Güzellik (2016)

Bright (2017)

Aladdin (2019)

İkizler Projesi (2019)

Bad Boys: Her Zaman Çılgın (2020)

DİSKOGRAFİ

Albümleri

Big Willie Style (1997)

Willennium (1999)

Born to Reign (2002)

Lost & Found (2005)

Singleları

Miami (1997) (Big Willie Style)

Just The Two Of Us (1997)

Will2K (1999) (Willennium)

Switch (2005) (Lost & Found)

Party Starter (2005) (Lost & Found)