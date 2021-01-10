WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması
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WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

10.01.2021 13:32 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:10

Kullanıcılarına sunduğu yeni güvenlik sözleşmesi nedeniyle büyük tartışma yaratan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan ayrılmaya başlayan kullanıcılar alternatif uygulamalara yöneldi. Peki WhatsApp yerine kullanılabilecek alternatif uygulamalar hangileri? İşte tercih edilebilecek 9 uygulama.

Çarşamba günü kullanıcılarına sunduğu yeni güvenlik sözleşmesiyle Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini isteyen WhatsApp, kan kaybetmeye başladı. Gizlilik bilgilerinin ihlal edileceğini düşünen kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasından ayrılmayı ciddi ciddi düşünürken, WhatsApp alternatifi hangi uygulamaların kullanılabileceğini internette aratmaya başladı.

İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek 9 alternatif mesajlaşma uygulaması;

BiP

Bütün operatörlerden indirip kullanabileceğiniz bir uygulama BiP. Telefonunuz kapalı bile olsa bilgisayardan iletişime geçmeye devam edebilirsiniz.

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

VIBER

Birçok kişinin kullandığı bir uygulama da Viber. WhatsApp'ın en büyük rakibi. Aynı özellikleri kendisinde bulabilirsiniz. Gizli Sohbet özelliği ise belirli sohbetleri gizleme özelliği sunuyor.

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

WECHAT

Çin'in kendi mesajlaşma uygulaması WeChat Çin'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması. WhatsApp'a benzer bir uygulama kendisi.

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

WIRE

Wire'ın en büyük artısı mesajlaşmak için numaranızı vermenizin gerekmemesidir. E-posta ile de uygulamaya kaydolabiliyorsunuz. Ayrıca sizinle iletişime geçmek için karşı taraf sizden izin almak zorunda.

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

SIGNAL

Elon Musk'ın da tavsiye ettiği uygulama olan Signal'in en büyük artısı güvenilir olması. Görüntülü ve sesli konuşma imkanı veriyor.

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

SKYPE

Özellikle pandemi dönemi çokça kullanılan bir uygulama da Skype oldu. Ücretsiz olması, çoklu sohbete imkan vermesi en büyük avantajı. Bilgisayar ve mobil araçlarda kullanabiliyorsunuz.

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

TELEGRAM

Son yıllarda adından sıkça söz ettirdi Telegram. Kullananı da çok fazla. WhatsApp'a alternatif ilk sırada yer alıyor kendisi. Ücretsiz olması en büyük avantajı. Tablet, bilgisayar ve telefonda kolayca kullanabilirsiniz.

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

THREEMA

Threema'nın dezavantajı ücretli olması. Ancak mesajlaşmayı hem telefondan hem bilgisayardan devam edebiliyorsunuz. Mesajlaşma bittikten sonra otomatik olarak mesajları siliyor. Bu da güvenlik için olumlu bir adım.

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

LINE

WhatsApp'a alternatif bir başka uygulama da LINE. Sticker kullanabiliyorsunuz LINE'da.

WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması
Haber Yorumları (4)
BİLİRKİŞİ: İnsanlare artık kontrol altında, dikkat edin.
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YENİ BİPÇİ :): bip çok güzel bugün indirdim adresini bilmesen bile konumuna ambulans polis çagırabiliyorsun tek tıkla özellikle kalp hastaları için nimet. mesajlasması sesli görüşmeside çok iyi.
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CEM: Dedi var yerli yazılım . Görüntülü konuşma. Kargo takip vs. gibi seçenekler var
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