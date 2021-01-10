WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması

Çarşamba günü kullanıcılarına sunduğu yeni güvenlik sözleşmesiyle Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini isteyen WhatsApp, kan kaybetmeye başladı. Gizlilik bilgilerinin ihlal edileceğini düşünen kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasından ayrılmayı ciddi ciddi düşünürken, WhatsApp alternatifi hangi uygulamaların kullanılabileceğini internette aratmaya başladı.

İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek 9 alternatif mesajlaşma uygulaması;

BiP

Bütün operatörlerden indirip kullanabileceğiniz bir uygulama BiP. Telefonunuz kapalı bile olsa bilgisayardan iletişime geçmeye devam edebilirsiniz.

VIBER

Birçok kişinin kullandığı bir uygulama da Viber. WhatsApp'ın en büyük rakibi. Aynı özellikleri kendisinde bulabilirsiniz. Gizli Sohbet özelliği ise belirli sohbetleri gizleme özelliği sunuyor.

WECHAT

Çin'in kendi mesajlaşma uygulaması WeChat Çin'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması. WhatsApp'a benzer bir uygulama kendisi.

WIRE

Wire'ın en büyük artısı mesajlaşmak için numaranızı vermenizin gerekmemesidir. E-posta ile de uygulamaya kaydolabiliyorsunuz. Ayrıca sizinle iletişime geçmek için karşı taraf sizden izin almak zorunda.

SIGNAL

Elon Musk'ın da tavsiye ettiği uygulama olan Signal'in en büyük artısı güvenilir olması. Görüntülü ve sesli konuşma imkanı veriyor.

SKYPE

Özellikle pandemi dönemi çokça kullanılan bir uygulama da Skype oldu. Ücretsiz olması, çoklu sohbete imkan vermesi en büyük avantajı. Bilgisayar ve mobil araçlarda kullanabiliyorsunuz.

TELEGRAM

Son yıllarda adından sıkça söz ettirdi Telegram. Kullananı da çok fazla. WhatsApp'a alternatif ilk sırada yer alıyor kendisi. Ücretsiz olması en büyük avantajı. Tablet, bilgisayar ve telefonda kolayca kullanabilirsiniz.

THREEMA

Threema'nın dezavantajı ücretli olması. Ancak mesajlaşmayı hem telefondan hem bilgisayardan devam edebiliyorsunuz. Mesajlaşma bittikten sonra otomatik olarak mesajları siliyor. Bu da güvenlik için olumlu bir adım.

LINE

WhatsApp'a alternatif bir başka uygulama da LINE. Sticker kullanabiliyorsunuz LINE'da.