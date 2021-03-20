Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 1. Gün Sonuçları
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 1. Gün Sonuçları

20.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:28
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 1. Gün Sonuçları

Şampiyonluk Ligi'nde Günün Sonuçları!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends 2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminde 9. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Günün sonuçları ise şu şekilde oldu.

5 Ronin - FastPay Wildcats

Oyun Süresi: 35: 51

Skor: 14 - 17

Altın: 58.0b - 62.7b

Alınan Kuleler:  4 - 9

Ejder: 3 - 3

Baron: 1 - 1

Alamet: 1 - 1

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 9. haftanın 1. gününün ilk karşılaşması 5 Ronin - FastPay Wildcats arasında gerçekleşti, mücadelenin galibi FastPay Wildcats oldu.

Beşiktaş Esports - 1907 Fenerbahçe Espor

Oyun Süresi: 30: 00

Skor: 7 - 12

Altın: 49.1b - 54.0b

Alınan Kuleler: 3 - 7

Ejder: 4 - 0

Baron: 0 - 1

Alamet: 2 - 0

Günün ikinci mücadelesinde Beşiktaş Esports - 1907 Fenerbahçe Esporkarşı karşıya geldi, mücadelenin galibi 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Team Aurora - Papara SuperMassive

Oyun Süresi: 36: 34

Skor: 20 - 25

Altın: 61.0b - 68.5b

Alınan Kuleler: 7 - 9

Ejder: 3 - 3

Baron: 1 - 1

Alamet: 2 - 0

Günün üçüncü mücadelesinde Team Aurora - Papara SuperMassive karşılaşmasını izledik, mücadelenin galibi Papara SuperMassive oldu.

NASR Esports - Galatasaray Espor

Oyun Süresi: 36: 13

Skor: 18 - 12

Altın: 66.8b - 59.4b

Alınan Kuleler: 9 - 2

Ejder: 4 - 0

Baron: 1 - 1

Alamet: 2 - 0

Günün dördüncü mücadelesinde NASR Esports ve Galatasaray Espor karşılaşmasını izledik, mücadelenin galibi 36 dakika sonunda NASR Esports oldu.

Dark Passage - Galaktıcos

Oyun Süresi:  32: 36

Skor:  21 - 7

Altın:  63.2b - 50.2b

Alınan Kuleler:  11 - 1

Ejder: 3 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 2 - 0

Günün beşinci ve son karşılaşması Dark Passage - Galaktıcos arasında gerçekleşti, mücadelenin galibi Dark Passage oldu.

Şampiyonluk Ligi'nde 9. hafta 1. gün karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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