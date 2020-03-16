Virüs film listesi? Bulaşıcı hastalık konulu filmler neler? Salgın hastalıkları konu alan filmler nedir? Corona virüs benzeri konulu filmler! Koronavirüs tüm dünyada insanların gündemini oluşturmaya devam ediyor. Bugün gerçek olarak yaşadıklarımız daha önce birçok filme konu olmuştu. Sizler için salgın ve bulaşıcı hastalıkları konu eden en efsane filmleri derledik.

Corona virüs dolayısı ile yaşadıklarımız tabiri cazise film senaryosunu andırmaktadır. Virüs, bulaşıcı ve salgın hastalıkları konu edinen filmler başta Hollywood olmak üzere farklı yapımlarla daha önce işlenmişti. Bu yapım senaryo ve gerçeğe yakınlıkları ile bize çok şey söylüyor. Bugün corona virüs dolayısı ile yaşadıklarımıza anlam katacak, ufkumuzu açacak en iyi filmleri sizler için derledik.

World War Z – Dünya Savaşı Z – 2013

World War Z

Gerry Lane iki kızı ve sevgili eşiyle mutlu bir hayat sürdüren bir aile babasıdır. Bir gün arabaları trafikte sıkıştığında her zamankinden farklı olarak yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ederler. Tehlike hızla yaklaşmaktadır... Ailesini güvenli bir bölgeye yerleştiren Gerry, ikiye ayrılan dünyayı kurtarmak için zamana karşı yarışacaktır.

Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyor. Film Max Brooks'un aynı adlı kitabından uyarlandı.

Twelve Monkeys – 12 Maymun - 1995

Twelve Monkeys

Ölümcül bir virüs tüm dünyayı tehdit etmektedir. 1996'da 5 milyar kişinin ölümüne neden olan bu virüs, 2035'te dünya nüfusunun yalnızca %1!ini hayatta bırakmıştır. Bu virüsün etkilerinden korunabilmek için insanlar yer altında koloniler kurarak yaşamaya başlar.

Bu virüsün üstesinden gelebilmek için mahkumlardan James Cole, zaman makinesiyle geçmişe gönderilir. Yanlışlıkla 1990 yılına gönderilen Cole, bilimadamları için virüs hakkında araştırma yapar.

Daha sonra zaman yolculuğunu sürdüren Cole, 1996'da akıl hastanesine alınır. Burada Dr. Kathryn Railly ile tanışan Cole, onu içinde bulundukları duruma inandırmaya başlar.

Contagion – Salgın - 2011

Contagion

Beth Emhoff, bir iş gezisinden döndüğünden iki gün sonra, ölür. Doktorlar kocasına bunun nedeni hakkında bir fikirleri olmadığını söylerler. Çok geçmeden, başkaları da aynı belirtileri göstermeye başlar. Yoğun öksürük ve ateş, ardından gelen nöbet, beyin kanaması ve ölüm. Bir günde gerçekleşen sayısız insan etkileşimiyle güçlenen salgın tüm ülkelere yayılır. Küresel bir salgın patlak verir.

28 Days Later – 28 Gün Sonra – 2002

28 Days Later

Hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştiren bir grup bilim adamı kafeslere kapattıkları maymunların beklenmedik tepkiler gösterdiklerini fark ederler. Hayvanların bu vahşi davranışları hayvan hakları koruyucusu bir grubu harekete geçirir.

Şempanzelerin bir çeşit enfeksiyon aldıkları görüşünde birleşen bilim adamlarının uyarılarını dikkate almayan bir araştırmacı şempanzeleri doğaya salar. Ne yazık ki şempanzelerdeki bu çok tehlikeli virüs kan yolu ile bulaşmaktadır ve bir anda korkunç bir salgına sebep olur.

Carriers – Veba - 2009

Carriers

Ölümcül virüsten kaçan dört arkadaş, güvenli bir yere ulaşmak için hızla yol almaktadırlar. En iyi yer olduğuna inandıkları ıssız kumsala giderken diğer insanlarla temastan kaçınırlar. Ama, virüs bulaşmış kişilerle, boş yol ve kasabalarla karşılaştıkça çocukluk masumiyetleri zayıflar. Karşılarındaki en büyük düşmanın virüs değil, iç dünyalarındaki karanlık olduğunu keşfederler.

Train to Busan – Zombi Ekspresi 2016

Train to Busan

Cannes Film Festivali'nde Geceyarısı Seansı'nda dünya prömiyerini yapan Zombi Ekspresi, kararlılıkları korku ve endişeyle zorlanan bir tren dolusu yolcunun hikâyesini anlatıyor. Önüne geçilemeyen bir virüs salgını tüm Kore'yi sarmışken, altyapı çökmüşken, hızlı trendeki yolcular başkent Seul'den ülkenin güneyine, zombilerin henüz ulaşamadığı Busan'a varmaya çalışıyor. Fakat ya Busan da düşmüşse?

Blindness – Körlük - 2008

Blindness

"City of God/ Tanrıkent" filminin Brezilyalı yönetmeni Fernando Meirelles'in Cannes Film Festivali'nin açılışını yapan son filmi "Körlük/ Blindness", Filmekimi galalarından. Nobel ödüllü yazar José Saramago'nun dilimize aynı adla çevrilen romanından uyarlanan filmin senaryosu, 2005'te İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale için yarışmış olan "Childstar/ Çocuk Yıldız" filminin yönetmeni Don McKellar'a ait. Herkesi kör eden bir salgınının hızla yayıldığı modern bir kentte salgından etkilenmeyen bir kadının öyküsünü anlatan filmin başrollerini Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Gael García Bernal ve Sandra Oh paylaşıyor.

Quarantine – Karantina - 2008

Quarantine

Çalışan insanları konu alan bir televizyon programı için, muhabir Angela Vidal ve kameramanı Scott'a, Los Angeles itfaiyecileriyle birlikte gece vardiyasına katılma görevi verilir. Olaylı bir gecenin ardından gelen bir acil yardım çağrısı üzerine şehir merkezindeki küçük bir apartmana giderler. Polis memurları bir apartmanın üçüncü katından gelen, insanın kanını donduran çığlıklardan ötürü olay yerine varmışlar ve apartmanı karantinaya almışlardır.

Outbreak – Tehdit – 1995

Outbreak

Zaire kentinde çok ölümcül bir virüs baş göstermiştir. Bu virüsü araştırmaya başlayan Albay Sam Daniels durumun çok ciddi olduğunu; virüsün Amerika'ya dahi geldiğini anlar. Önüne geçilmediğinde milyonları öldürebilecek bu virüs, hızla yayılmaktadır.