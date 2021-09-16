Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor - Haberler
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Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'de bir vatandaş tarafından ürküten bir görüntü kaydedildi. Mezarlıkta dışarı sarkan saçı çeken Joel Morrison isimli adam, saçın dışarı neden dışarı çıktığı merak ettiğini ve yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Joel Morrison, Sacramento'daki Saint Joseph Katolik Mezarlığı'nı ziyaret ettiği sırada ürkütücü bir olayla karşı karşıya geldi. Morrison, bir mezardan dışarı doğru sarkan saçı video kayda aldı. Adamın videoyu çekerken büyük panik yaşadığı görülürken, Tik- Tok'ta paylaşılan bu görüntü büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

"GÖMÜLDÜKTEN SONRA CANLANMIŞ OLABİLİR"

Bazı TikTok kullanıcıları, kadının öldü sanılarak gömülme ihtimalinin çok güçlü olduğunu ve taşı kaldırmaya çalışırken saçının bir kısmının dışarıda kalmış olabileceğini belirtti. Bazı TikTok kullanıcıları da mezarda iki kişinin olabileceğini ve bu nedenle gömülme işlemi sırasında böyle bir hatanın yapılma ihtimali olduğunu yazdı.

Joel Morrison isimli adam da konunun araştırılmasını talebinde bulunurken, mezardaki gizemli kadın saçı merak yarattı.

Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor

Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor

Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor - Haberler
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