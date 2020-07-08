Video Boyutunu Düşüren H.266 VVC'nin Çalışmaları Sonlandı
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Video Boyutunu Düşüren H.266 VVC'nin Çalışmaları Sonlandı

Fraunhofer HHI tarafından yapılan açıklamada, çok yönlü video kodlama bileşeni olan H.266 / VVC için çalışmaların sona erdiği duyuruldu.

Video Boyutunu Düşüren H.266 VVC'nin Çalışmaları Sonlandı
08.07.2020 06:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 06:48

Fraunhofer HHI tarafından yapılan açıklamada, çok yönlü video kodlama bileşeni olan H.266/ VVC için çalışmaların sona erdiği duyuruldu. Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ve Sony işbirliği ile yürütülen çalışmanın eseri, H.266 oldu. Artık videolar hem kaliteli olacak, hem de düşük dosya boyutuna sahip olacak.

H.266 ile Daha düşük dosya boyutu olacak

H.265/ HEVC ile aynı işi yapmayı planlayan H.266/ VVC, aynı hizmeti verirken, daha düşük dosya boyutu sunacak. Günümüzde hepimiz videolar çekiyoruz. Hatta bazılarımız bilgisayardan video düzenleme programları ile render alıyoruz. Bu sırada bazı video kodlama bileşenleri kullanılıyor. Tabi H.265 bu konuda oldukça başarılı. Gerçekten yüksek çözünürlüklü videolar sunuyor. Ancak dosya boyutu göz kamaştırıyor.

The codec that you might be using in 2027-28 has been announced today: H.266.

It promises the same quality as H.265 at half the data rate. https://t.co/tp26fU40pD

H.265's first working draft was introduced in 2010. Few were using it until 8 years later

— Alex Gollner ? (@Alex4D) July 6, 2020

H.266 yine H.265 gibi yüksek çözünürlüklü videolar sağlayabiliyor. Ancak dosya boyutu daha düşük. Apple cihazların kameralarında direkt olarak kullanılan bu kodlama, video boyutunu oldukça büyütüyordu. Ancak H.266'nin cihazlara eklenmesi ile bu sorun ortadan kalkacak. Özellikle Apple modellerinde çok işe yarayacak.

8K, HDR ve 360 derece gibi birçok videoyu işleyebilen H.266 bu sonbaharda yayınlanacak. Bakalım H.266/ VVC gerçekten dosya boyunu düşürecek mi? Sizler düşüncelerinizi yorumlar bölümden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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