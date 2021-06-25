Victoria Zeynep Güneş kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme Victoria Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Victoria Zeynep Güneş, ülkemize, Stockholm Açık Yarışı'nda 200 metre karışıkta altın, 400 metre karışıkta ise gümüş madalya kazandırmıştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da kota alan Güneş'in hedefi altın madalya ile dönmek. Milli genç sporcunun hayatı merak ediliyor. Peki, Victoria Zeynep Güneş kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme Victoria Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Victoria Zeynep Güneş, ülkemize, Stockholm Açık Yarışı'nda 200 metre karışıkta altın, 400 metre karışıkta ise gümüş madalya kazandırmıştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da kota alan Güneş'in hedefi altın madalya ile dönmek. Milli genç sporcunun hayatı merak ediliyor. Peki, Victoria Zeynep Güneş kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme Victoria Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

VİCTORİA ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Viktoriya Zeynep Güneş, doğum adıyla Viktoriya Solntseva, 19 Haziran 1998 tarihinde Poltava, Ukrayna'da doğan Türk yüzücüdür. Güneş halen 100 ile 200 metre kurbağalama Ukrayna ve 50, 100, 200 m kurbağalama, 200, 400 m bireysel karışık ile 4x100 m karışık Türkiye rekorlarının sahibidir.

Güneş, Singapur'da düzenlenen 2015 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50, 100, 200 m kurbağalama ve 200 m bireysel karışıkta toplam dört altın madalya kazandı. Daha önce Ukrayna adına yarıştığı 2013 Dünya Gençler Şampiyonası'ndan üç madalyası (birer altın, gümüş ve bronz) olan Güneş, şampiyonadaki madalya sayısını yediye çıkarmış oldu. Türk yüzücü 2015 final yarışlarında iki dünya gençler rekoru da kırdı. 200 m kurbağalamada 2:19.64 yüzen Güneş, yaklaşık iki hafta önceki Dünya Şampiyonası altın madalya derecesininden daha iyi olan bu performansıyla, dünya rekoruna 0.53 saniyeye kadar yaklaştı. Güneş ayrıca 200 m kurbağalamada tüm zamanların en iyi dördüncü derecesini yüzerken, tarihte 2:20'nin altına inebilen üçüncü kadın yüzücü oldu. Sporcu bu başarılarıyla FINA tarafından şampiyonadaki en iyi kadın yüzücü seçildi. Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, gönderdiği mesajla Güneş'i tebrik etti.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda, 400 m karışık serilerinde 4:41.79 yüzerek elendi. 100 m kurbağalama eleme serisindeki 1:07.14'le yarı finale çıkan Güneş, yarı finalde 1.07.41 yüzerek finale kalamadı. Hedef yarışı olan 200 m kurbağalamada ele serisinde 2:23.83 yüzerek serisinde ikinci toplamda yedinci olarak yarı finale kalan Güneş, yarı final ikinci serisinde 2:23.49 yüzerek beşinci olarak finale kalamamış ve olimpiyatlara veda etmiştir.

VİCTORİA ZEYNEP GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Victoria Zeynep Güneş, 1998 doğumlu olup 23 yaşında ve Ukrayna asıllı Türk'tür