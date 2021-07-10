VFŞL Yaz Mevsimi 5. hafta 1. gün karşılaşmaları sona erdi

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 5. hafta 1. gün tamamlandı.

VFŞL Yaz Mevsimi 5. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Şampiyonluk Ligi'nde bugün oynanan 5 karşılaşma ile birinci gün sona erdi.

Oldukça heyecan verici ve bir hayli çekişmeli maçlara tanıklık ettiğimiz karşılaşmaların Hızlı İstatistiklerini ve sonuçlarını Playerbros'ta sizleri için hazırladık.

Günün dördüncü mücadelesi olan Galatasaray Espor ve Galakticos arasındaki mücadele başlamadan önce, Riot Games'in sunucuları çöktü. Konu ile ilgili Lolespor tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. hafta 1. gün karşılaşmaları Lolespor Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden her hafta olduğu gibi canlı olarak yayımlandı.

Canlı yayının tekrarını izlemek isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

VFŞL 5. Hafta 1. Gün Sonuçları

5 Ronin 1-0 1907 Fenerbahçe Espor

Team Aurora 0-1 Dark Passage

NASR Esports 1-0 fastPay Wildcats

Galatasaray Espor 1-0 Galakticos

SuperMassive Blaze 1-0 Beşiktaş

VFŞL Yaz Mevsimi 5. Hafta 1. Gün Özetleri ve Hızlı İstatistikleri

5 Ronin 1–0 1907 Fenerbahçe Espor

Günün ilk mücadelesi 31 dakika sürdü ve kazanan 5 Ronin oldu. FB Espor karşılaşmaya 2 yeni transferi ile birlikte çıktı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 31.09

Skor: 19 - 7

Altın: 61.1b – 48.0b

Alınan Kuleler: 8 -1

Ejder: 3 - 2

Baron: 1 - 0

Alamet: 1 – 1

Team Aurora 0–1 Dark Passage

VFŞL'de henüz galibiyeti olmayan Team Aurora, Dark Passage ile karşılaştı. Mücadelenin galibi Dark Passage oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 31.56

Skor: 4 - 21

Altın: 48.5b – 61.6b

Alınan Kuleler: 1 - 10

Ejder: 0 - 4

Baron: 1 - 0

Alamet: 1 - 1

NASR Esports 1–0 fastPay Wildcats

Günün üçüncü mücadelesinde tek mağlubiyete sahip olarak yoluna devam eden NASR Esports ile kış mevsimi şampiyonu fastPay Wildcats karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi NASR Esports oldu. fastPay Wildcats ise 3 galibiyet 6 mağlubiyet ile lig aşamasında 8. Sırada yer alıyor.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 28.40

Skor: 21 - 7

Altın: 58.1b – 44.6b

Alınan Kuleler: 9 - 1

Ejder: 3 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 2 - 0

Galatasaray Espor 1-0 Galakticos

Günün dördüncü mücadelesi Riot Games sunucularının çökmesi ile birlikte saat 20.00 civarlarında başladı. Namağlup olarak yoluna devam eden Galatasaray Espor, geriye düştüğü mücadeleyi 34 dakika sonunda kazanmayı bildi.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 34.44

Skor: 19 - 12

Altın: 66.9b - 60.2b

Alınan Kuleler: 10 - 6

Ejder: 3 - 3

Baron: 2 - 0

Alamet: 2 - 0

SuperMassive Blaze 1-0 Beşiktaş

Günün beşinci ve son mücadelesinde SuperMassive Blaze ve Beşiktaş Vadi'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi 29 dakika sonunda SuperMassive Blaze oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 29.46

Skor: 22 - 12

Altın: 57.8b - 48.5b

Alınan Kuleler: 7 - 2

Ejder: 3 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 2 - 0

VFŞL'de 5. hafta 1. gün karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde oldu.

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 5. hafta 1. gün sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros