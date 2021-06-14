Veyis Ateş nerede? Veyis Ateş neden yok? Veyis Ateş istifa mı etti?
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Veyis Ateş nerede? Veyis Ateş neden yok? Veyis Ateş istifa mı etti?

Veyis Ateş nerede? Veyis Ateş neden yok? Veyis Ateş istifa mı etti?
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in karanlık ilişkiler içinde bulunduğunu öne sürdüğü Veyis Ateş Habertürk'ten izne ayrıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Veyis Ateş hakkında yeni bir iddiada bulundu. Peki, VVeyis Ateş nerede? Veyis Ateş neden yok? Veyis Ateş istifa mı etti?

Peker yayınladığı 9'uncu videoda Ateş hakkında şunları söylemişti:

"Veyis (Ateş)… Bu da Süslü Süleyman'ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu'nun Habertürk'e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis'i arıyor arada… 'Ben de tanıyorum Reis'i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…' diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal'ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı'ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye'de de aranıyor ABD'de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

Veyis Ateş nerede? Veyis Ateş neden yok? Veyis Ateş istifa mı etti?

Ateş'in söz konusu otelde çekildiği belirtilen fotoğrafı…

28 Aralık'ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…"

"ODANI BOŞALT"

Barış Yarkadaş, Habertürk TV yönetiminin, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Veyis Ateş'ten savunma istediğini ve odasını boşaltmasını talep ettiğini iddia etti.

Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HABERTÜRK TV yönetimi, bugün Ana Haber Spikeri Veyis Ateş'in savunmasını istedi. Yönetim, tartışmaların odağındaki Ateş'ten odasını boşaltmasını da istedi. Görünen o ki; Spiker Ateş, savunmasının ardından kanalla yollarını mecburen ayıracak. Kanal yönetimi bu konuda kararlı" ifadelerini kullandı.

Veyis Ateş nerede?

Veyis Ateş yaptığı açıklamada ekrana çıkmamasıyla ilgili, "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım'' ifadelerini kullandı. Ateş, "Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı" diye konuştu.

Veyis Ateş kimdir?

1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı. Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu. 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı. Veyis Ateş, Habertürk'te "Büyük Sorular" ve "Akılda Kalan" programı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ayrıca Veyis Ateş Spikerler Derneği Genel Başkanlığı da yapıyor. Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 yılında boşanmıştır.

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