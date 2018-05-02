Beyin Zarı Dışarıda Olan Buzağı Arda, Üç Saatlik Operasyonla Sağlığına Kavuştu

Ardahan'ın Posof ilçesinde dünyaya gelen ve beyin zarının kafatasının dışında bulunması nedeniyle "ender rastlanan vakalardan biri" olarak değerlendirilen buzağı, Kars'ta veteriner ve doktorların 3 saat süren ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Posof ilçesine bağlı Kol köyünde oturan Temel Özdemir'in simental ırkı ineği, bir süre önce buzağıladı. Doğum sırasında buzağının kafatasındaki kitleyi görüp şaşıran Özdemir, hayvanı Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezine getirdi.

MENİNGOSEL TEŞHİSİ KOYULDU

KAÜ Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Kılıç, "Arda" ismi verilen buzağıya, klinik ve radyolojik değerlendirme sonucu, dünyada hayvanlarda ender görülen "meningosel" teşhisi koydu.

Bunun üzerine Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Kılıç ve ekibi, buzağının tedavisi için Harakani Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanları Emrah Çeltikli ve Fatih Yakar ile irtibata geçti. Ekip, operasyon öncesi bir araya gelerek uygulayacakları yöntemi kararlaştırdı.

Daha sonra buzağı "Arda", Prof. Dr. Kılıç ve ekibinin yanı sıra Çeltikli ve Yakar'ın da katıldığı ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda, buzağının beyin zarı yerine yerleştirildi.

Sağlığına kavuşan buzağı, sahibi tarafından hastaneden alınarak köye götürüldü.

DÜNYADA ENDER GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağının 3 günlükken hastaneye kafasındaki şişkinlik nedeniyle getirildiğini bildirdi.

Tanı sonrası "Arda"nın ameliyata alınmasına karar verildiğini ifade eden Kılıç, "Eldeki imkanları gözden geçirip Harakani Devlet Hastanesindeki beyin cerrahlarıyla konuyu istişare ederek onların teknik imkanlarından da faydalanarak başarılı bir ameliyat yaptık. Dünyada çok ender görülen bir durum. Hayvanın yaşam sürecini takip edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Emrah Çeltikçi de Kılıç'ın vaka ile ilgili durumu danışmasıyla ortak bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Hocamız bizi arayarak yeni doğan bir buzağının kafatası efektinden dışarıya beyin zarlarının çıktığını ve bizim miyelosel-ensefalosel dediğimiz olgunun buzağılarda da olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

İLGİNÇ BİR DENEYİM

Çeltikçi, ilk defa böyle bir vakayla karşılaştığını ve kendileri için de önemli bir deneyim olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"Ortak bir cerrahi girişim gerçekleştirdik. Hocalarımızla vakada dışarıya çıkmış beyin zarlarını onarmak suretiyle sonrasında kafatasındaki geniş defekti yapay kemik çimentosuyla kapatmak suretiyle buzağıyı sağlığına kavuşturduğumuzu umuyorum. Bizim için alışılmışın dışında bir olaydı, böyle bir tabloyla karşılaşma alışkanlığında değiliz, ilginç bir deneyim oldu."

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Fatih Yakar ise buzağı "Arda"ya gerçekleştirilen ameliyatı çocuklarda sık yaptıklarını ancak havanlarda ender rastlanır durum olduğunu belirterek, "Bizim için ilk başta çok ilginç gelmişti, hayvan ameliyatı şimdiye kadar yaptığımız bir şey değildi. Deneysel çalışmalarım var ama bu tarz ameliyat hiç alışık olduğumuz durum değildi. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesindeki hocalarımızın önerisiyle, cerrahi bölümdeki hocalarımızın desteğiyle bu ameliyatı hastanede gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

BUZAĞI ARDA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Buzağının sahibi Temel Özdemir ise doğum sonrası buzağının kafasında şişkinlik olduğunu fark edince telefonla aradığı Prof. Dr. Engin Kılıç'ın isteği üzerine hayvanı Kars'a götürdüğünü söyledi.

Gerek veteriner gerekse tıp doktorlarının müdahalesiyle buzağının sağlığına kavuştuğunu ve "Arda"nın keyfinin yerinde olduğunu belirten Özdemir, "Buzağının kafasının fotoğrafını çekip Prof. Dr. Kılıç'a gönderdim. Kılıç da bana 'buzağını bize getir' dedi. Kars'a götürdüm, bir gece müşahede altında tutulup ameliyata alındı. Gerekli filmler çekildi. Ameliyat gayet başarılı geçti. Ben de buzağımı alıp evime getirdim. Şu an görüldüğü gibi gayet sağlıklı." açıklamasında bulundu.

Köyde Özdemir ailesi tarafından beslenen buzağı, ailenin maskotu oldu.