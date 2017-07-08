Vestel'den Dev Yatırım

Vestel yeni yatırımlarla yola devam ediyor. Vestel'in 2018 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı yeni çamaşır ve kurutma makinesi fabrikasının temelleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan tören ile atıldı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Zorlu Holding Yönetim Kurulu ve Vestel İcra Kurulu Üyelerinin katılımı ile temelleri atılan yeni fabrika için 70 milyon Euro'luk yatırım yapılacak. 63 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın 1100 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.



Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, Avrupa'nın en büyük fabrikaları arasında yer alan Vestel City içerisinde yeni bir fabrika yatırımı yapıyor. 2018 yılının ortalarında tamamlanması planlanan fabrika, yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir yatırım ile üretime geçecek. 63 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın tamamlandığında 1100 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Modern üretim ve Endüstri 4.0 uygulamalarına sahip olacak fabrikada yılda 1,5 milyon adet çamaşır ve kurutma makinası üretilmesi planlanıyor.



Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu törende yaptığı konuşmada, "2016 yılının tüm sıcak gündemine rağmen hem Zorlu Holding hem de Vestel olarak faaliyet ve yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Bu yılın en güzel meyvesi de hem ülkem hem de kurumum için şüphesiz ki yeni fabrika yatırımımız oldu. Dünyanın içinde bulunduğu bu dalgalı dönemde oldukça güçlü ihracat rakamlarına ulaştık. 155 ülkeye yaptığımız ihracat ile 2016 yılında da, elektronik sektöründe Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmayı başardık. Sektörümüzde 19 yıldır aralıksız lider olarak benzersiz bir başarıya imza attık. Bu unvanımızı daha uzun yıllar korumak ve Türkiye'yi dünya ekonomisinde en üst sıralara taşımak en büyük gayretimizdir. Bu hedefe ancak daha çok çalışıp daha çok üreterek ulaşabiliriz. Bu yolda gereken bir adımı daha bugün yeni fabrikamızın temelleri ile attık. Yeni fabrikamız ülkemize ve grubumuza hayırlı olsun "dedi.



Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünya ekonomisindeki dalgalanmaların etkisi ile 2016 yılı tüm sektörler açısından zor bir yıl oldu. Vestel olarak krizleri fırsata çevirmeyi başardık ve 2016 yılını büyüme ile kapattık. Bu büyümeye oranla artan talebi karşılamak için yeni fabrika yatırımını yapmaya karar verdik. Vestel olarak tesislerimize her zaman çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu sayede de dünya standartlarında gururla yerli teknolojiler geliştirip ürünler üreterek dünyanın 4'te 3'üne ihracat gerçekleştiriyoruz. Yeni fabrikamız da iddialı olduğumuz Endüstri 4.0 dönüşümüne uygun olarak inşa edilecek. Böylece müşteri taleplerini daha kısa sürede karşılayarak pazarda avantaj sağlayıp, beyaz eşyadaki istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz. Bu büyümeyle ihracat kanallarını da genişletmeyi hedefliyoruz. Gerek ülkemizin beyaz eşya sektöründeki ihracatını artırarak gerekse sağlayacağımız ek istihdam ile Gururla Yerli Vestel olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağımıza inanıyorum." - İSTANBUL