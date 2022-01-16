VCT 2022: 1. Aşama EMEA 1. Kapalı Elemeleri Sona Erdi!

VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek olan 12 takımdan dördünün belirleneceği kapalı elemeler sona erdi. Avrupa, Türkiye ve BDT bölgelerinde düzenlenen kapalı elemelerde Avrupa bölgesinin ilk ikisi, Türkiye ve BDT bölgelerinin ise kapalı elemelerinde şampiyon olan takımlar bölgelerinde EMEA Challengers biletini kazanan ilk takımlar oldu. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan 2. Kapalı Elemeler sonucunda da EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım belli olacak. 12 takımın mücadele edeceği VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers maçları, 11 Şubat- 27 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak oynanacak.

EMEA Challengers'da Mücadele Edecek Takımlar

VALORANT Champions 2021'de EMEA bölgesini başarıyla temsil eden Acend, Gambit Esports, Team Liquid ve Fnatic takımları VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a doğrudan davet almıştır. Kalan 8 takım ise her bölgede düzenlenecek olan ikişer kapalı eleme sonucu belli olacak. İlk kapalı elemelerde Avrupa'dan 2, Türkiye ve BDT'den birer takım EMEA Challengers bileti aldı. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan kapalı elemeler sonucunda son dört takım da belli olacak.