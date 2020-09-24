Vaveyla ne demek? Vaveyla şiiri kimin? Vaveyla TDK kelime anlamı

Kökeni Arapça olan, derin bir hissi anlatmak için kullanılan vaveyla ne demek? Vaveyla şiiri kimin? Vaveyla TDK anlamı | Türkçe'ye Arapça'dan geçen kelimeler neler?

Türkçeye başka dillerden pek çok kelime girmiştir. Kökeni Arapça olan vaveyla kelimesi de bu kelimeler arasında yerini almıştır. Birçok şarkı, şiir ve eserde rastlayabileceğiniz vaveyla ne demek? Vaveyla cümle içinde nasıl kullanılır? Vaveyla şiiri kimindir?

VAVEYLA NE DEMEK? VAVEYLA TDK KELİME ANLAMI



Telaffuz ediliş biçimi oldukça etkileyici olan vaveyla "Çığlık" anlamına gelir. Dilimize Arapçadan yerleşmiş kelimeler arasında yer alır.

Edebi metinlerde sık sık rastladığımız vaveyla kelimesi doğrudan çığlık anlamına gelir. Telaffuz edilme şekli çok daha dikkat çekici olan vaveyla, tercih edilebilecek kelimelerden biridir.

VAVEYLA ŞİİRİ | VAVEYLA ŞİİRİ KİMİN?

Namık Kemal'in eserlerinden biri olan Vaveyla adlı şiire buradan da ulaşabilirsiniz.

Nefta 1

Feminin rengi aksedip tenine

Yeni açmış güle misal olmuş

İn'itafiyle bak! ne al olmuş!

Serv-i simin safalı gerdenine

Bu letafetle ol nihal-i revan

Giriyor göz yumunca rü'yama

Benziyor aynı, kendi hülyama

Bu tasavvur dokundu sevdama

Ah böyle gezer mi hiç canan?

Gül değil arkasında kanlı kefen

Sen misin sen misin ey garib vatan!

Nefta 2

Bu güzellikte hiç bu çağında

Yakışır mıydı boynuna o kefen?

Cisminin her mesamı yare iken

Tuttun evladını kucağında

Sen gider isen bizi kalır sanma

Şühedan oldu mevt ile handan

Sağ kalanlar durur mu hiç giryan?

Tende yaştan ziyadedir al kan

Söyleyen söylesin sen aldanma!

Sen gidersen bütün helak oluruz

Koynuna can atar da hak oluruz

Nefta 3

Git vatan! Kabe'de siyaha bürün

Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat

Birini Kerbela'da Meşhed'e at

Kainatta o hey'etinle görün!

Bu temaşaya Hak da aşık olur

Göze bir alem eyliyor izhar

Ki cihanda büyük letafeti var

O letafet olunsa ger inkar

Mezhebimce demek muvafık olur

Aç vatan göğsünü İlah'ına aç!

Şühedanı çıkar da ortaya saç!

Nefta 4

De ki Yâ Râb bu Hüseyn'indir

Şu mubârek Habîb-i zî-şânın

Şu kefensiz yatan şehîdânın

Kimi Bedr-in kimi Hüneyn'indir

Tazelensin mi kanlı yâreleri?

Mey dökülsün mü kabr-i eshâba?

Yakışır mı sanem bu mihrâba?

Haç mı konsun bedel şu mîzâba?

Dininin kalmasın mı bir eseri?

Adem evlâdı bir takım cânî

Senden alsın mı sâr-ı şeytânî?

Şiirde geçen kelimeler ve anlamları

VAVEYLA:çığlık

FEM: ağız

İN'İTAF: yönelme,(bu şiirde: yansıma)

SEVR-İ SİMİN: gümüşten selvi

NİAL-İ REVAN: yürüyen fidan

MESAM: ter delikleri,gözenek

ŞÜHEDA: şehitler

HAK OLMAK: toprak olmak,ölmek

MEVT: ölüm

HANDAN: sevinçli,şen

GİRYAN: ağlayan

RAVZA-İ NEBİ: Peygamberin mezarı

MEŞHED: bir şehidin öldüğü yer (bu şiirde: Hazreti Hüseyin'in öldüğü yer)

HEYET: olduğu gibi

GER: eğer

HABİB-İ ZİŞAN: ünlü büyük sevgili,Hazreti Muhammet

ŞEHİDAN: şehitler

BEDR,HÜNEYN: Peygamberimizin müşriklere karşı iki savaşı

ESHAB: Peygamberimizi görenler,O'nun zamanında yaşayanlar

SANEM: put

MİZAB: oluk,su yolu

SAR-İ ŞEYTANİ: şeytanın öcü

TÜRKÇEYE ARAPÇADAN GİREN KELİMELER NELER?

A

Ahde vefa

Ahiret

Akıl

Âmin

Amiral

Arzuhâlci

Asil

Asker

Aşiret

Ayet

Aziz

B

Basur

Bina emini

C

Cadde

Câlût

Cami

Ceset

Ceza

Ceza ehliyeti

D

Darp

Defter

Delil

Devlet

Divit

E

Ef'âl-i mükellefîn

Eşya hukuku

Evlat

Ezan

F

Farz

Fedailer

Fıkıh

Fuhuş

G

Gayrimenkul

Gıybet

H

Hac

Hacı

Haciz

Hadis

Hakem

Hâkim (hukuk)

Hâle

Halk

Hap

Haram

Helal

Hidayet

Hilâfet

Hilal

Hukuk

I

Iztırar hali

İ

İctihad

İçtihat

İddet müddeti

İftar

İlahi

İmla

İntak

İntifa hakkı

İsim

İslam

J

Kullanıcı:Justinianus/Çalışma3

K

Kadayıf

Kader

Kâtip

Kayyım

Kelâm

Kelime

Keramet

Kesir

Kıraât

Kırmızı

Kıyamet

Külliyat

L

Lakap

M

Maaş

Maden cevheri

Mahkeme

Mahlas

Mahrem

Makable şümul

Mastaba

Maşallah

Maydanoz

Mecaz

Mekruh

Mektup

Mermer

Mescit

Meşru müdafaa

Mezhep

Milat

Mucize

Muhaddis

Muhakkik

Muhasebe

Muhkem

Musâhip

Mushaf

Muvazaa

Mübah

Mücahit

Mücbir sebep

Mücevher

Müdafi

Müdeccenler

Müfsid

Müftü

Mühimmat

Mükellefiyet çağı

Mümin (İslam)

Müslüman

Müstehap

Müteşâbih

Müzakere

N

Nakit

Nazar

Nedime

O

Okka

R

Rab

Ramazan

Recm

Rikâpdar

Riya

Rütbe

S

Sabır

Sahil

Sahur

Sebeb-i Nüzul

Sema (tasavvuf)

Sıfat

Sulh (hukuk)

Sünnet (din)

Ş

Şaka

Şarkıcı

Şehit (Hristiyanlık)

Şer

Şikâyet

Şirket

T

Tahkim

Tahrif

Taksim (hukuk)

Taksir

Tazminat

Teamül hukuku

Tehdit (hukuk)

Tekvin

Telaffuz

Temerrüt

Tescilli marka

Tesniye

Tevekkül

Tevrat

Tıp

Ticaret

Ticaret hukuku

U

Ulema

Umre

Ü

Ümmet

V

Vacip

Vahiy

Vasiyet

Vekil (hukuk)

Vicdani ret

Vikont

Y

Yemin

Z

Zamir

Zanaat

Zekât

Zındık

Zina