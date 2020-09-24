Vaveyla ne demek? Vaveyla şiiri kimin? Vaveyla TDK kelime anlamı
Kökeni Arapça olan, derin bir hissi anlatmak için kullanılan vaveyla ne demek? Vaveyla şiiri kimin? Vaveyla TDK anlamı | Türkçe'ye Arapça'dan geçen kelimeler neler?
Türkçeye başka dillerden pek çok kelime girmiştir. Kökeni Arapça olan vaveyla kelimesi de bu kelimeler arasında yerini almıştır. Birçok şarkı, şiir ve eserde rastlayabileceğiniz vaveyla ne demek? Vaveyla cümle içinde nasıl kullanılır? Vaveyla şiiri kimindir?
VAVEYLA NE DEMEK? VAVEYLA TDK KELİME ANLAMI
Telaffuz ediliş biçimi oldukça etkileyici olan vaveyla "Çığlık" anlamına gelir. Dilimize Arapçadan yerleşmiş kelimeler arasında yer alır.
Edebi metinlerde sık sık rastladığımız vaveyla kelimesi doğrudan çığlık anlamına gelir. Telaffuz edilme şekli çok daha dikkat çekici olan vaveyla, tercih edilebilecek kelimelerden biridir.
VAVEYLA ŞİİRİ | VAVEYLA ŞİİRİ KİMİN?
Namık Kemal'in eserlerinden biri olan Vaveyla adlı şiire buradan da ulaşabilirsiniz.
Nefta 1
Feminin rengi aksedip tenine
Yeni açmış güle misal olmuş
İn'itafiyle bak! ne al olmuş!
Serv-i simin safalı gerdenine
Bu letafetle ol nihal-i revan
Giriyor göz yumunca rü'yama
Benziyor aynı, kendi hülyama
Bu tasavvur dokundu sevdama
Ah böyle gezer mi hiç canan?
Gül değil arkasında kanlı kefen
Sen misin sen misin ey garib vatan!
Nefta 2
Bu güzellikte hiç bu çağında
Yakışır mıydı boynuna o kefen?
Cisminin her mesamı yare iken
Tuttun evladını kucağında
Sen gider isen bizi kalır sanma
Şühedan oldu mevt ile handan
Sağ kalanlar durur mu hiç giryan?
Tende yaştan ziyadedir al kan
Söyleyen söylesin sen aldanma!
Sen gidersen bütün helak oluruz
Koynuna can atar da hak oluruz
Nefta 3
Git vatan! Kabe'de siyaha bürün
Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
Birini Kerbela'da Meşhed'e at
Kainatta o hey'etinle görün!
Bu temaşaya Hak da aşık olur
Göze bir alem eyliyor izhar
Ki cihanda büyük letafeti var
O letafet olunsa ger inkar
Mezhebimce demek muvafık olur
Aç vatan göğsünü İlah'ına aç!
Şühedanı çıkar da ortaya saç!
Nefta 4
De ki Yâ Râb bu Hüseyn'indir
Şu mubârek Habîb-i zî-şânın
Şu kefensiz yatan şehîdânın
Kimi Bedr-in kimi Hüneyn'indir
Tazelensin mi kanlı yâreleri?
Mey dökülsün mü kabr-i eshâba?
Yakışır mı sanem bu mihrâba?
Haç mı konsun bedel şu mîzâba?
Dininin kalmasın mı bir eseri?
Adem evlâdı bir takım cânî
Senden alsın mı sâr-ı şeytânî?
Şiirde geçen kelimeler ve anlamları
VAVEYLA:çığlık
FEM: ağız
İN'İTAF: yönelme,(bu şiirde: yansıma)
SEVR-İ SİMİN: gümüşten selvi
NİAL-İ REVAN: yürüyen fidan
MESAM: ter delikleri,gözenek
ŞÜHEDA: şehitler
HAK OLMAK: toprak olmak,ölmek
MEVT: ölüm
HANDAN: sevinçli,şen
GİRYAN: ağlayan
RAVZA-İ NEBİ: Peygamberin mezarı
MEŞHED: bir şehidin öldüğü yer (bu şiirde: Hazreti Hüseyin'in öldüğü yer)
HEYET: olduğu gibi
GER: eğer
HABİB-İ ZİŞAN: ünlü büyük sevgili,Hazreti Muhammet
ŞEHİDAN: şehitler
BEDR,HÜNEYN: Peygamberimizin müşriklere karşı iki savaşı
ESHAB: Peygamberimizi görenler,O'nun zamanında yaşayanlar
SANEM: put
MİZAB: oluk,su yolu
SAR-İ ŞEYTANİ: şeytanın öcü
TÜRKÇEYE ARAPÇADAN GİREN KELİMELER NELER?
A
Ahde vefa
Ahiret
Akıl
Âmin
Amiral
Arzuhâlci
Asil
Asker
Aşiret
Ayet
Aziz
B
Basur
Bina emini
C
Cadde
Câlût
Cami
Ceset
Ceza
Ceza ehliyeti
D
Darp
Defter
Delil
Devlet
Divit
E
Ef'âl-i mükellefîn
Eşya hukuku
Evlat
Ezan
F
Farz
Fedailer
Fıkıh
Fuhuş
G
Gayrimenkul
Gıybet
H
Hac
Hacı
Haciz
Hadis
Hakem
Hâkim (hukuk)
Hâle
Halk
Hap
Haram
Helal
Hidayet
Hilâfet
Hilal
Hukuk
I
Iztırar hali
İ
İctihad
İçtihat
İddet müddeti
İftar
İlahi
İmla
İntak
İntifa hakkı
İsim
İslam
J
Kullanıcı:Justinianus/Çalışma3
K
Kadayıf
Kader
Kâtip
Kayyım
Kelâm
Kelime
Keramet
Kesir
Kıraât
Kırmızı
Kıyamet
Külliyat
L
Lakap
M
Maaş
Maden cevheri
Mahkeme
Mahlas
Mahrem
Makable şümul
Mastaba
Maşallah
Maydanoz
Mecaz
Mekruh
Mektup
Mermer
Mescit
Meşru müdafaa
Mezhep
Milat
Mucize
Muhaddis
Muhakkik
Muhasebe
Muhkem
Musâhip
Mushaf
Muvazaa
Mübah
Mücahit
Mücbir sebep
Mücevher
Müdafi
Müdeccenler
Müfsid
Müftü
Mühimmat
Mükellefiyet çağı
Mümin (İslam)
Müslüman
Müstehap
Müteşâbih
Müzakere
N
Nakit
Nazar
Nedime
O
Okka
R
Rab
Ramazan
Recm
Rikâpdar
Riya
Rütbe
S
Sabır
Sahil
Sahur
Sebeb-i Nüzul
Sema (tasavvuf)
Sıfat
Sulh (hukuk)
Sünnet (din)
Ş
Şaka
Şarkıcı
Şehit (Hristiyanlık)
Şer
Şikâyet
Şirket
T
Tahkim
Tahrif
Taksim (hukuk)
Taksir
Tazminat
Teamül hukuku
Tehdit (hukuk)
Tekvin
Telaffuz
Temerrüt
Tescilli marka
Tesniye
Tevekkül
Tevrat
Tıp
Ticaret
Ticaret hukuku
U
Ulema
Umre
Ü
Ümmet
V
Vacip
Vahiy
Vasiyet
Vekil (hukuk)
Vicdani ret
Vikont
Y
Yemin
Z
Zamir
Zanaat
Zekât
Zındık
Zina