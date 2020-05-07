Vatandaşa soruldu: Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vatandaşa soruldu: Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Vatandaşa soruldu: Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
07.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:03

Areda Survey'in 30 Nisan-4 Mayıs arasında 3 bin 504 kişiyle yaptığı araştırmada Sağlık Bakanlığı'nın süreç yönetimini başarılı bulanlar yüzde 79,5 oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliğe yönelik ifadeleri ise katılımcıların yüzde 64,8'inin desteğini aldı.

Araştırma şirketi Areda Survey, 30 Nisan - 4 Mayıs 2020 tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile Türkiye gündemini araştırdı. Şirketin 30 Nisan-4 Mayıs arasında 3 bin 504 kişiyle yaptığı araştırmada vatandaşlara salgın ve siyaset gündemine ilişkin sorular soruldu.

VATANDAŞ ERBAŞ'IN YANINDA

Vatandaşlara, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma Hutbesi'nde eşcinselliğe yönelik ifadeleri ve bu söylemlere başta Ankara Barosu ve bazı insan hakları dernekleri olmak üzere tepki gelmesi de soruldu.

Katılımcıların yüzde 64,8'i "Ali Erbaş yalnız değildir, söylediklerini destekliyorum" yanıtını verirken yüzde 16,9'u Ankara Barosu'nun yapmış olduğu açıklamayı desteklediklerini belirtti.

YAKLAŞIK 2 KİŞİDEN 1'İ MEMNUN

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla'nın çağrısına Sağlık Bakanlığı kulak vermişyi. Ailenin özel uçak ile Türkiye'ye getirilmesine de vatandaşlara soruldu. "İsveç'te koronavirüse yakalanan vatandaşımızın tedavi edilmemesi üzerine kızı Leyla'nın Türkiye'den yardım istemesi sonrasında hastanın özel uçakla Türkiye'ye getirilmesi sizi gururlandırdı mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 54,5' "Evet" yanıtını verdi.

KAMU BANKALARINA TAM NOT

Araştırmada sorulan "Kamu ve özel bankaların salgın sürecinde kredi/ kredi kartı ödemelerine ilişkin uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 37,4'ü " Kamu bankaları daha çok destek veriyor", yüzde 31,1'i "İkisi de destek vermiyor", yüzde 4,5 "Özel bankalar daha çok destek veriyor" yanıtını verdi. Yüzde 27,0 ise herhangi bir fikrinin olmadığını belirtti.

HASTANE YOKSA ALTERNATİF TIP VAR

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%91,8) pandemi döneminde herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını belirtirken, sağlık problemi yaşayan yüzde 8,2'nin yüzde 39,5'i sağlık sorununun tedavisi için hastaneye gittiğini belirtti. Yüzde 36,6 koronavirüs bulaşma riski nedeniyle gitmeyip evde ilaç içerken yüzde 23,9 alternatif tıp tedavi yöntemlerini denediğini belirtti.

VATANDAŞ KORONAVİRÜS GÜNDEMİNE ZAMAN HARCIYOR

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta çıkması ile birlikte Mart ayında yaklaşık her 4 kişiden 1'i koronavirüs haber takibine günde 6 saatten fazla zaman ayırıyordu. Fakat bu oranın Mayıs ayı verilerinde düştüğü görüldü. 6 Mayıs'ta yapılan araştırma verilerine göre koronavirüs haber takibine 6 saat ve üstü zaman ayıranlar yüzde 11,3 oranında. Yüzde 62,8 ise sadece 0-2 saat ayırdıklarını belirtti.

TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ BAŞARILI BULUNDU

Araştırmada katılımcılara sorulan koronavirüs trend sorularının sonuçları dikkat çekti. Araştırmalarda sorulan "Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?" sorusu yüzde 79,5 "Evet" yanıtı ile en yüksek seviyesine ulaştı. Katılımcılar bu soruya; 16 Mart'ta yüzde 73,1, 21 Mart'ta yüzde 74,3, 6 Nisanda ise yüzde 70,2 "Evet" yanıtını vermişti.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer trend soru ise "Türkiye'deki, koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?" oldu. 4 Mayısta "Evet" yanıtını verenlerin oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 9,7 artarak, yüzde 66,9 oranında oldu.

Katılımcılara pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı da soruldu. Verilere göre Cumhurbaşkanı'nı başarılı bulanlar yüzde 53.3 oranında.

Güncel Manşet

Haberler

Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Haberler
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Haberler
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak...
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Haberler
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Haberler
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı Haberler
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Sergen Yalçın Nenad Bjelica Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Vatandaşa soruldu: Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 09:09:53. #1.14#
title