VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan eleştirilere sert yanıt

VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan eleştirilere sert yanıt Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 200 personelle 48 saat evlerine gitmeden arızanın giderilmesinde gösterilen bu fedakarlığa karşı sosyal medya üzerinden kendilerine yapılan acımasızca saldırıları kınadıklarını...

VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan eleştirilere sert yanıt

VAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 200 personelle 48 saat evlerine gitmeden arızanın giderilmesinde gösterilen bu fedakarlığa karşı sosyal medya üzerinden kendilerine yapılan acımasızca saldırıları kınadıklarını ifade erek, "Bu şehri yıllarca sahipsiz bırakan, yıllarca sahipsiz bırakan ve şimdi kalkıp Ankara'dan ahkam kesen bazı insanlara da teessüf ediyorum" dedi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından kent merkezine gelen 2 bin ve bin 500'lük su isale hatlarının Çiçekli ve Elmalı mahallesi ile 1 No'lu su deposu sahasında yapılan yeni terfi merkezinin devreye alınması ve muhtelif arızalarının onarımı için kent genelinde 24 saatlik su kesintisine gitti. 24 saat üzerine verilen suyun ardından onarımların tamamlandığı ancak bazı mahallelerde suyun geç gittiği iddialarına VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'dan yanıt geldi. Şehre su sağlayan iki tane hatlarının mevcut olduğunu ifade eden VASKİ Genel Müdürü Kaplan, "Biri 1980'lerde yapılmış 1500'lük isale hattı, biri de deprem sonrasında acil eylem planı kapsamında yapılan 2 binlik çelik su isale hattı. Tespitlerimiz bu hatlar üzerinde daha önce yaptığım açıklamada da söylediğim gibi bu hatların bazı kontrol noktalarında, vantuzlarda ve tahliye noktalarında vatandaşlar tarafından tahrip edildi. Tahrip edilen noktalarından fiziki kayıplar oluştuğu ve oluşan bu fiziki kayıplarla bahçe ve tarla sulandığında dair tespitlerimiz vardı. Ayrıca şehrin yukarı bölgelerine su sağlamak için daha fazla su pompalayabilmek için yeni bir terfi merkezi inşaatımız vardı. Şu anda o terfi merkezinin bağlantı noktasındayız. 15 binlik su deposunu boşaltmamız gerekiyordu. Bu 15 binlik su deposunu boşalttığımızda şehirde komple bir su kesintisi olacağından şehrimize su sağlayan iki isale hattını da boşaltıp üstündeki arızaları yapma kararı aldık. Bu kararı yaklaşık 2,5-3 aydır almış durumdaydık. Ancak pandemi koşullarında sokağa çıkma yasaklarında, yada hafta sonlarında insanlar evindeyken bu su kesintisini yapamayacağımızdan Pazartesi sabah 3'ten Salı günü sabah 3'e kadar kesinti yapacağımızı açıklamıştık. 24 saatlik su kesintisi yapacağımızı açıklamıştık" dedi.

"Şehre gelen suyun yüzde 20, yüzde 30'unu kaybettiğimizi düşünüyorum"

Bu şehir daha önceden bir arızada 4 - 5 gün hatta 1 haftalara varan su kesintilerinin yaşadığını ifade eden VASKİ Genel Müdürü Kaplan, "Ancak VASKİ olarak toplam 200 kişilik bir personel grubu ile başladığımız noktada 5 ayrı arıza diye tespit etmiştik. Başlamadan önce 7 ayrı arızaya gireceğimize dair karar aldık, ancak suyu boşaltma esnasında gördük ki 10 tane büyük arızamız var. Bu arızalar inanılmaz su kayıplarına sebep oluyordu. Ben şehre gelen suyun yüzde 20, yüzde 30'unu kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle 15 binlik su depomuzu hazır boşaltmışken ve burada gördüğünüz bağlantıyı yaparken bu arada hatlarımızda ki arızaları giderelim diye bir karar aldık. Bunu da birkaç gün öncesinden sosyal medyadan paylaştık. Pazar günü gece saat 3'te su kesintisi yapacakken yani kaynaktan su kesintisi yapacakken şehrin su kesintisinden haberdar olan bütün vatandaşlarımızın bir anda şebekeye yüklenip su depolamasından kaynaklı bazı bölgelerde su sıkıntısı çekildi. Sanki VASKİ suyu erken kesmiş gibi bir algı oluştu" dedi.

"Sosyal medya üzerinden bize yapılan acımasızca saldırıları kınıyorum"

Pazartesi sabah 3 olmadan herhangi bir su kesintisi yapmadıklarını ifade eden VASKİ Genel Müdür Kaplan, "Sadece şebekedeki basınç birdenbire düşünce ne yazık ki bu şehirde depo ve hidrofor kullanmamak gibi kötü bir alışkanlığımız var. İnsanlar 3'üncü 4'üncü katlara su çıkmadığı zaman yani şebekedeki basınç düştüğünde şehirde su kesintisi varmış algısı oluşturuyorlar. Halbuki şehirde su kesintisi yok. Şu anda da şehrin, basınç yükselmiş aşağı bölgelerinin tamamında su var. Ancak şehrin bazı bölgelerinde daha basınç yükselmediğinden dolayı suyun gelmediğini iddia eden vatandaşlarımız sosyal medyadan acımasızca eleştirilerde bulunuyorlar. Şunun altını çizerek paylaşmak istiyorum ki çok uzun yıllardır bu şehrin su depoları, bu şehre su sağlayan isale hatları ve üzerindeki tahliye noktaları, vantuzları çok büyük hasarlar görmüş veya verilmil. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum ki bu şehirdeki önceki siyasi irade olarak şehri yönettiğini iddia eden kişilerin onlarca yıldır bugüne kadar yapmadıkları bakımları biz VASKİ olarak 1.5, 2 yılda yaptık. Bu şehirde su sağlayan isale hatlarının tamamını karayolları altındaki arızalar dahil olmak üzere bugün itibarıyla gidermiş bulunuyoruz. Sadece Elmalık Mahallesi'nde mezarlık üstünde bir iptal edeceğimiz yani devre dışı bırakacağımız bir tahliye noktamız var. O da yeni açılan 30 metrelik yolun altında kaldığı için ve bize gerekmediği için onun dışındaki bütün arıza noktaları giderildi. Bu arada şehrin yukarı bölgelerine yaz aylarında yetmeyen su için yeni inşa ettiğimiz terfi merkezini devreye alabilmek için yaptığımız bağlantının da sonuna geldik. 1500'lük isale hattımızın gece itibarıyla arızasını giderdik ve suyu verdik. Ancak 40 kilometre uzunluğunda 1,5 metre çapında bir borunun dolması bile 5-6 saat sürmektedir. Bu suyun dolup basıncının yükselip burada bulunan 15 binlik depomuza ulaşması dediğim gibi 5-6 saatlik bir süre almakta. Daha sonra şehrin cazibe ile beslenen aşağı kısımlarına su verilmekte ve terfi ile beslenen Kurubaş depoda terfiyi çalıştırabilmek için de deponun belli bir yüksekliğe ulaşması gerekiyor. 2 binlik hattımızda önce tespit ettiğimiz 4 arızanın üstüne büyük 2 arıza daha tespit ettiğimiz için bu çalışma sabaha kadar sürdü. VASKİ 200 personeliyle sabaha kadar 1'er 2'şer saat araba içinde ya da sahada karton üzerinde yemek yiyerek ya da uyuyarak 48 saat evine gitmeyen bir personel yapısına sahip. Ben sizin huzurunuzda sosyal medya üzerinden bize yapılan acımasızca saldırıları kınıyorum. Bu şehri yıllarca sahipsiz bırakan şimdi de kalkıp Ankara'dan tanımadığım bazı insanları da ahkam keserek konuşmalarına Van halkı huzurunuzda teessüf ediyorum.

"24 saat içinde şehrin 500 noktasına tankerle su boşalttık"

Çalışma başlamadan önce 13 ilçe belediyemiz VASKİ ve Büyükşehir Belediyemiz de ve bunun dışında kiralama yöntemi ile Van'da bulunan bütün tankerleri yaklaşık 24-25 tane tankeri hazırda bulundurduk. 24 saat içinde her bir tanker doldurma ve trafik dahil 20 sefer yaparak şehrin 500 noktasına tankerle su boşalttık. Hiçbir hastane, hiçbir resmi kurum, bize ulaşmış hiçbir site susuz kalmadı. Bana, genel müdür yardımcılarıma, 185 çağrı merkezine, daire başkanlarımıza, siz basın mensupları üzerinden bize gönderilen tüm talepleri fazlasıyla giderdiğimizi düşünüyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum pazar günü akşamından başlamak üzere bu çalışmayı yöneten Genel Müdür Yardımcımız Abdulvahap Gezgen, İçme Suları Daire Başkanımız Rahmi Turgut ve 200 çalışanımız ile beraber diğer Genel Müdür Yardımcımız Emre Eşme ve Kemal Balkış'a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 48 saattir evine gitmeyen insanlardan bahsediyoruz ve suyun içinde çalışan insanlardan bahsediyoruz. Bir yandan patlak noktasında bu hattı boşaltarak çamurun içinde çalışan insanların görüntüleri varken, bir yandan 3. kata su çıkmadığı için acımasızca sosyal medyadan bize eleştiren insanlar olduğunda bizler üzülüyoruz. Çünkü daha önceden 5-6 günde yapılan arızalar bugün itibarıyla 24 saatte yapılabilir bir duruma geldi. VASKİ olarak çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Ben huzurunuzda bütün çalışanlarımıza teşekkür ederek tüm emekçi kardeşlerimize saygı istiyorum" dedi.

"Su cenneti olan şehrimizde biz suyu doğru kullanmadığımız için susuzluk tehlikesi çekmekteyiz"

Küresel ısınmaya da değinen VASKİ Genel Müdürü Kaplan, "Küresel ısınmanın Dünyada bu kadar konuşulduğu, NASA fotoğraflarıyla kuraklık tehlikesi yaşadığımızı ispatlanmış. Alında su cenneti olan şehrimizde biz suyu doğru kullanmadığımız, kontrolü kullanmadığımız için susuzluk tehlikesi çekmekteyiz. Bunu daha önce defaatle belirtmiştik bu bilimsel raporlarla da ispatlandı. Bizim bu çalışmalara girmemizin birincil sebebi fiziksel su kayıplarını engellemek. Fiziksel su kaybı ne demek? Fiziksel su kaybı hatların üzerinde şebekenin arızalarından kaynaklı veya faturalandırılmamış su dediğimiz kaçak kullanımdan kaynaklı boşa giden sularımız. Bu boşa giden sularımızı geri kazanmak için yaptığımız bu çalışmalar sonucunda şehrin su kazancının yüzde 30, yüzde 40 yukarılara çıkartmayı hedefliyoruz. Ayrıca kazandığımız bu suyu da yeni bir terfi merkezi ile şehrin yukarı bölgelerine vermeyi planlıyoruz. Çünkü yaz aylarında özellikle sulamadan kaynaklı bahçeli evler kontrolsüz kullanmakta. Bunun dışında kontrollü bile kullansa çok yoğun bir su tüketimi olmakta. Özellikle pandemi döneminde evlerinden çıkamayan insanların daha fazla su tükettiği de aşikar olduğunu düşünürsek tekrar altını çizerek söylüyorum bu çalışmalarının asıl amacı fiziksel su kayıplarını engelleyip suyun boşa gitmesini engellemek" diyerek sözlerini tamamladı.

(EKİP-ŞAK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı