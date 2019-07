Varto Emniyet Müdürü Yaylas için veda yemeği

Muş'un Varto İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve Terörle Mücadele Komiseri İsmet Zararsız onuruna veda yemeği verildi.

Varto İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas'ın emekliye ayrılması ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden Komiser İsmet Zararsız'ın tayininin çıkması nedeniyle onurlarına veda yemeği düzenlendi. Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz tarafından düzenlenen veda yemeğine hakimler ve savcılar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle davetliler katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve Komiser İsmet Zararsız'ın ilçeye güzel hizmet yaptıklarını belirterek, "Yaylas'a emekli olmasından dolayı bundan sonraki hayatında ve tayini çıkan komiser İsmet Zararsız'a ise yeni görevinde başarılar dilerim. İlçe Emniyet Müdürümüzün emekli olması vesilesiyle yolcu ediyoruz. İnşallah hem kendileri için hem aileleri için hayırlı olur. Emniyet müdürümüz sağ olsun geldiğinden beri Varto özelinde kendisini his ettirdi. Hem tecrübesiyle hem deneyimiyle kurum içerisindeki yaklaşımıyla hem diğer kurumlarla diyaloglarla ziyadesiyle değerini Varto'da gösterdi. Biz kendisinden yana memnunuz. Ama bir emeklilik vaki oldu. Komiserimizin de Varto'da ziyadesiyle emeği var. Kendisine teşekkür ederiz. Hem kendisi hem de ailesi için yeni görev yeri hayırlı olur inşallah" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ise, "Varto'nun gönlümüzde başka bir yeri olacak. Ben Varto'ya geldiğimde bazı şeyler gözlemledim. Maalesef burası kötü bir süreç geçirmiş, onun etkisi ve izi hem vatandaşta hem de teşkilat mensuplarında ve diğer kurumlarda vardı. Bunu dağıtmak, bunu bir an önce pozitif yöne çekmek için halkın arasına karışmamız lazımdı. Bizi ziyaret eden ve oturanlara söyledim. Hem ben şanslıydım hem de Varto şanslıydı. Ben yeniden mesleğe gelmeyle, o heyecanla, bilgi birikimimle şanslıydım. Bir de coğrafyasını bildiğim bir yere gelmekle şanslıydım. Bu toprağın insanı olduğum için, Vartolular da böyle birisinin gelmesiyle şanslıydı. Onların hasretlerini, gelenek ve göreneklerini bilen, anlayan ve algılayan biriydim. Yeri geldiğinde onların diliyle konuşabilen biriydim. Halkın arasına karışmayı tercih ettik. Her ne kadar terör bölgesi olsa, Varto'muz güzeldir. Gerçekten güzel bir yer. Vatandaşla bağınızı kesmeyin, bunu devam ettirin. İnsanlar bir birini sevdikçe, anlayış gösterdikçe her şey daha güzel olacaktır. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz tarafından Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas'a ve Komiser İsmet Zararsız'a başarılarından dolayı bir takdir belgesi ve Varto hatırası yazılı birer hediye verildi. - MUŞ

Kaynak: İHA