Varto'da Kurtuluş Coşkusu

Muş'un Varto ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, Belediye İş Hanı önünde devam etti. Törene katılan Muş Valisi Aziz Yıldırım, eşi Selma Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri vakfı Başkanı Emrullah Aktaş ve beraberindekilerle birlikte, hastanenin önünde Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve kurum amirlerince karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muş Valisi Aziz Yıldırım, Varto Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, halkı selamladı. Kurtuluşla ilgili mesajlarının okunmasının ardından, bir konuşma yapan Varto Kaymakamı ve Belediyesi Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, "Bu mukaddes günde bizler bu bayrağın altında hür bir şekilde yaşama imkanı sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükran ve rahmetle anıyorum. 31 Mart aziz şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı Varto'muzun kurtuluş yıl dönümü destanları aşan kahramanlık günüdür. Kurtuluş yıl dönümünü kutladığımız bu önemli günde Varto'muza ve siz değerli vatandaşlarımıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. 1840 yılından beri ilçe olan ve yüzyıl önce düşman askeri tarafından işgale uğramış bu vatan toprakları o dönemde birçok zulme şahitlik yapmış insanlarımız birçok acılar çekmiştir. Rus, Ermeni işgaline uğrayan Varto, o dönme Anadolu'nun her yerinde ki insanların yaşadığı sıkıntıları bölge insanı olarak fazlasıyla yaşamıştı. Kıtlık, uzun süren savaşların getirdiği yorgunluk kurtuluş mücadelesini daha zor hale sokmuştur. Ama doğu orduları komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın önderliğinde ki askerlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda Rus ordusu geri püskürtülmüş. Sonrası Rus ve Ermeni ordusu bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştır. İlçemiz 31 Mart 1918 günü düşman işgalinden tamamen kurtulmuştur. Bizlere kurtuluşu sağlayan o günkü kahramanlar sayesinde bu huzurlu günleri yaşıyoruz. Bu nedenden dolayı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini kahramanca veren başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor. ve Vartolu hemşerilerime sevgiler ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından değişik yarışmalarda derece alanlara Muş Valisi Aziz Yıldırım, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu tarafından ödülleri verildi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Emrullah Aktaş, Kaymakam Çetine hediye sundu. Tören, halk oyunları gösterisiyle ve halk ozanlarının konseri ile sona erdi. Törende yaklaşık 3 bin kişiye ücretsiz döner ekmek dağıtıldı. - MUŞ