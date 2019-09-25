Vanlı STK'lar ve kanaat önderlerinden Diyarbakır Annelerine destek

25.09.2019 10:48

Van'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve Türkiye'nin farklı illerinde Vanlıların kurduğu dernek ve vakıf temsilcileri Diyarbakır annelerine destek için Diyarbakır'a gitti.



Van'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve Türkiye'nin farklı illerinde Vanlıların kurduğu dernek ve vakıf temsilcileri Diyarbakır annelerine destek için bugün Diyarbakır'a gitti. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan veya HDP'ye gittikten sonra çocuklarından bir daha haber alamayan annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürdükleri evlat nöbetine Vanlı sivil toplum örgütlerinden ve kanaat önderlerinden destek geldi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren anneleri ziyaret eden Vanlı STK temsilcileri adına birer konuşma yapan Van S.S. Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, annelerin huzur isteyen, evladını geleceğe hazırlamak isteyen tüm halkın duygularına tercüman olduğunu söyledi.



Faruk Alpaslan, "Annelerimiz ağlamasın, çocuklarımız ölmesin"



Van S.S. Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, "Anne yüreğini yakan, annelere gözyaşı döktüren, evlatlarını annelerden ayıran hiç bir fikrin, düşüncenin, hareketin veya örgütün insana hizmet etmesi mümkün değildir. Ölüm, kan ve gözyaşı üzerinden hiç bir hak mücadelesi yapılamaz. Terör eylemlerini Kürt Halkının haklarını korumak için yaptıklarını iddia edenler, en son Kulp'ta sivil ve masum kürt halkını katletti. Kürt halkının düşmanı olan PKK terör örgütü, Kürt Halkının ismini kullanarak uluslararası güçlerin taşeronluğunu yapmaktadır. Artık annelerimiz ağlamasın, evlere ateş düşmesin, çocuklarımız ölmesin" dedi.



Faruk Alpaslan, "Ülkemize huzur annelerin eliyle gelecek"



Tüm Türkiye'nin annelerin yanında olduğuna dikkat çeken Faruk Alpaslan, "Burada yalnız olduğunuzu düşünmeyin, sizler bizleri görmüyorsunuz, ancak bütün Türkiye sizi görüyor ve takdirle karşılıyor. Sizler her gün her birimizin evinde ailelerimizin birer mensubu gibi varsınız, ailemizden birisi olmuşsunuz. Siz zannetmeyin ki burada oturuyorsunuz ve Türkiye'de sesiniz duyulmuyor. Türkiye'nin ve dünyanın en ücra köşesini kadar medyamız sesinizi duyuruyor. Bu sayede kendi annemizi bacımızı tanıdığımız kadar sizin hepinizi ayrı ayrı tanıyoruz. Biz sizleri canı gönülden destekliyoruz. Biz gelince siz bizi alkışladınız, ancak alkışı biz değil siz hak ediyorsunuz. Tüm Türkiye gibi biz de sizi alkışlıyoruz. Bu cesaretli duruşunuz, ülkemizin önünü açabilecek bir davranıştır. Biz sizin bu duruşunuzun çok kıymetli olduğunu, çocuğu farklı şekil ve yöntemlerle dağa götürülmüş birçok annenin de yürekleri ve duaları ile sizin yanınızda olduğunu, hatta sizin yanınıza gelmek istediklerini de biliyoruz" diye konuştu.



Faruk Alpaslan, "Açılım ve çözüm sürecinde ortada olanlar şimdi nereye saklandı?



Açılım sürecinde gündemde olan aktörlerin şimdi seslerinin çıkmamasını eleştiren Faruk Alpaslan, "Dün açılım sürecinde gençlerin ölmemesi, annelerin ağlamaması söylemi ile gündemden düşmeyen, bize bu yönde etki yapmaya çalışan siyasiler, STK'lar ve ünlüler şimdi ortada yok. Sesleri neden hiç çıkmıyor, insanımızı yaşatmak, annelerin yüreğine ateş düşürmemek, ülkemizde huzuru hakim kılmak, her zaman için birinci önceliğiniz değil miydi yoksa? Bu ve benzeri süreçler üzerinden reklam yapmak, halkımızın samimi duygularını istismar etmek isteyenler şimdi ortada yok. Şu anda herkes samimiyet testinden geçiyor. Umarım samimiyet sınavını ülke ve halk olarak verip kardeşliğimizin kıymetini biliriz" dedi.



Faruk Alpaslan, "Anneler evlatlarının yaşamasını istiyor"



Her annenin evladını yaşatmak için canından vazgeçtiğine dikkat çeken Faruk Alpaslan, "Annelerin feryadı evlatlarını yaşatmak içindir. Evladının evine dönmesi, büyütürken kurdukları hayallerin gerçekleşmesi, evinde, mahallesinde, kentinde ve ülkede huzurun hakim olması. Hiçbir gencin taşeron bir örgütün kirli emelleri uğruna ölmemesi içindir. İnşallah evlatlarımız geri gelecek, anneler yavrularına kavuşacak, tüm annelerin gözündeki yaş, gönlündeki acı dinecek" dedi.



Faruk Alpaslan, "Siyaset sorun çözmek için yapılır sorun çıkarmak için değil"



Siyasetin amacının sorun çözmek olduğuna vurgu yapan Faruk Alpaslan, "Türkiye'de her görüş siyasi yollar ile konularını gündeme getirebiliyor. HDP'de 7 Haziran 2015'de 80 milletvekili ile meclise girdi. Ancak siyaset ile çözülebilecek sorunları çözmek yerine, siyasi gücü kazılan hendeklerle talan edilen kürt halkının evleri ve kentlerini yaşanmaz hale getirmek için kullandılar. Halkın oylarını alıp terör örgütlerine desteğe gittiler. Seçmeni ve çocukları kandıranlar halkın hiçbir sorununu çözmediler. Tam aksine gençleri ölüme yolladılar, halktan aldıkları siyasi gücü uluslararası yapılara taşeronluk yapan terör örgütlerine aktardılar. Dolayısıyla terör örgütü ve siyasi uzantısının Kürt Halkının hakkını savunmaktan çok Kürt Halkı'nın düşmanı olduğunu Türkiye'de yaşayan herkes gördü. Artık kimse yaldızlı sözlere ve gerçeği yansıtmayan kandırmacalara inanmıyor. Hepimiz gerçeği gördük" dedi.



Necdet Takva, "Bu eyleminizi doğru buluyorum ve destekliyorum"



HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere destek vermek için Diyarbakır'a giden Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Anneler ben sizi destekliyorum, annelerin yüreğinin acısını biliyorum, bu eyleminizi doğru buluyorum. Allah yardımcınız olsun" dedi.



Necdet Takva, "Anneler artık ağlamasın kardeşlik ve barış olsun"



Ziyaret hakkında açıklama yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Annelerin kendi çocuklarını istemesi insanı bir duygudur. Hiç bir duygu annelik duygusunun önüne geçemez. Kadınların kayıp çocuklarını arama yönünde ki talepleri haklıdır ve sorgulanamaz. Umuyor ve diliyorum kadınların kendi çocuklarını bulma çabası toplumsal barışa hizmet eder. Yaklaşık 40 yıldır bölgede çatışmalara sebebiyet veren, birçok genç insanımızın, hayatına mal olan ve halen olmaya devam eden süreç, annelerin bu talebiyle birlikte, farklı bir şeye evrilir ve toplumsal huzurun ve barışın, kardeşliğin, zeminine hizmet eder. Bu duygu ve düşüncelerle, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere kendi çocuklarına ulaşma, erişme yönünde ki talepleri, bütün siyasetin dışında bu talepleri ele alarak karşılana bilir hale getirmek lazım. Burada herkese görev düşüyor, sivil topluma devlet kurumlarına, siyaset kurumuna ve halka, duyarlı olan herkese görev düşüyor. Bu duygu ve düşünceler üzere Diyarbakır'da nöbet tutan annelerimize gittik. Yapılan haklı eylemde arkalarında olduğumuz bildirdik. Arkalarında durmaya devam edeceğiz. Anneler artık ağlamasın, gözyaşları artık son bulsun. Anneler yıllardır kaybolan çocuklarına kavuşsun, kardeşlik ve barış olsun" dedi.



Abdullah Efeoğlu, "Vicdanı olanlar anneleri evlatsız bırakmamalı "



Yeterince kan ve gözyaşı döküldüğüne dikkat çeken ve artık annelerin evlatsız bırakılmaması gerektiğini söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, "İnsanlar için en kıymetlisi evlatlarıdır, dünyada ondan daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Biz de bu insanların en kıymetlisi için geldik. Vicdanı olan herkes buna destek olmalı, vicdanı olan herkes bunu dillendirmeli, vicdanı olan insanlar anneleri evlatsız bırakmamalı, bu konunun tüm muhataplarına sesleniyoruz. Annelerin çığlıklarının bir an önce duyulup gereğinin yapılmasını istiyoruz. Yeterince kan ve gözyaşı döküldü, artık kan ve gözyaşı istemiyoruz. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ve evlatlarını isteyen annelerin şahsında, evlatları kışlada olan annelerin de, dağda olan annelerin de gözyaşları artık akıtılmasın" dedi.



Anneler, "Hdp terör örgütünün taşeronudur"



Yapılan destek ziyaretinden memnun olan Diyarbakırlı Anneler, " Bu güne kadar ülkede kan akmasın diyen STK'lar neredeler, HDP Kürt sorununu çözmek için geldiğini bu amaçla kurulduğunu söylüyor. Hangi sorunu çözdü, sorunlar üzerine daha çok sorun getirdi, her gün çocuklarımız ölüyor, bugün çocuklarımız vatan için ölse canımız yanmaz, ama HDP'li başkanların çocukları kolejlerde, bizim çocuklarımız onların saçma davası için ölüyor. HDP terör örgütüne çalışıyor, bizden oy alıp, bize vuruyor, bilmeyen herkes bilecek, HDP terör örgütüdür. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Van'dan buraya gelip bize destek verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.



Van'dan evlat nöbeti tutan annelere destek için Van'dan Diyarbakır'a Van S.S. Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Hak İş Konfederasyonu Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Öz Büro-İş Sendikası Van İl Başkanı Murat Otacı, Hizmet-İş Sendikası Van Şubesi Başkan Yardımcısı Fatih Akdeniz, Kanaat önderleri; Mehmet Akkuş, Kemal Beydoğan, Murat Çiftçi, Mehmet Tuncil, İlhan Kaya, Tahir Sabırlı, Kurbani Özdaş giderek haklı mücadeleye destek verdi. - VAN

Kaynak: İHA