Bu da 'Vampir' seri katil! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
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Bu da 'Vampir' seri katil! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Kenya'da 16 yaşındayken cinayet işlemeye başlayan ve 5 yılda 10 çocuğu öldürerek, aralarından bazılarını kanını emen Masten Milimo Wanjala adlı şahıs, infial yarattı. Katile, çocukların kanını emdiği için 'Vampir' seri katil lakabı takıldı.

Kenya'da Masten Milimo Wanjala adlı şahsın işlediği cinayetler, ülkede infiale neden oldu. 16 yaşındayken cinayet işlemeye başlayan ve 20 yaşına gelen kadar 10 çocuk öldüren seri katile, bazı çocukların kanını emmesi nedeniyle 'Vampir' seri katil lakabı takıldı.

ÇOCUK CESETLERİ BULUNDU

Başkent Nairobi'nin dışındaki Kabete bölgesinde iki çocuk cesedinin bulunmasının ardından polis, yaptığı soruşturmalar kapsamında, 20 yaşındaki Masten Milimo Wanjala'yı yakaladı.

'Vampir' seri katil! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi

GAZETELER, MANŞETE TAŞIDI

Beş yıl içinde yaptığı seri cinayetler çerçevesinde 10 çocuğu öldürdüğünü ve en az onlardan birinin kanını emdiğini itiraf eden Wanjala, 'vampir' lakabıyla birçok gazetenin manşetinde yer aldı.

SUÇ ORTAKLARI ARAŞTIRILIYOR

Polis, 12 yaşındaki Junior Mutuku Musyoka ile 13 yaşındaki Charles Opindo Bala olarak tanımlanan iki cesedin Kabete'de bulunmasının ardından son aylarda birkaç kaybolma olayıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen Wanjala'yı yakaladı.

'Vampir' seri katil! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi

Wanjala'nın hangi motivelerle cinayetleri işlediğinin net olmadığını belirten polis, 'vampir'in suç ortaklarının olup olmadığını araştırıyor. Wanjala, dün dedektifleri birkaç cinayetin mahalline götürdü.

CESETLERİ, AÇIK KANALİZASYON BORULARINA ATTI

Yerel basına göre, birçok suç mahallinin mısır tarlalarının yakınlarındaki kalın çalılarda bulunurken, Wanjala, bazı kurbanlarının cesetlerini açık kanalizasyon borularına attı.

Polisin verdiği bilgilere göre, Wanjala çocukların ailelerinden 30 bin (275 dolar) ila 50 bin (450 dolar) Kenya şilini arsasında fidye almaya çalıştı.

ÖLÜME TERK ETMEDEN ÖNCE KANINI EMDİ

Musyoki'nin annesi Felista Wayua'dan yaklaşık olarak 450 dolar istemişti ancak anne fidye için istenen mablağı toplayamamıştı. Okuldan kaçırılan Opindo'nun babasından ise yaklaşık olarak 275 dolar talep etmişti.

Seri cinayetlere daha 16 yaşındayken başlayan Wanjala, iddiaya göre, 12 yaşındaki Purity Maweu'yu kaçırıp ölüme terk etmeden önce kanını emdi.

DAHA ÖNCE DE HAPSE GİRDİ

The Standard gazetesi ise, şüphelinin daha önce de hapse girdiğini belirterek, sabıkalı olduğunu aktardı.

Kenya'da, 2020 yılında, 125'i kız, 117'si erkek başta olmak üzere 18 yaştan küçük 242 çocuğun kaybolduğu belirtiliyor. Çoğu bulunup ailesiyle kavuşturulsa da en az 10'u ölü bulunurken, 18'inden hala haber yok.

Bu da 'Vampir' seri katil! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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