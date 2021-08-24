VALORANT 3.04 Yama Notları yayınlandı, espor özellikleri güncelleniyor!

Oyunda yer alan pek çok hata düzeltildi.

, VALORANT 3.04 Yama Notları'nı oyuncularla paylaştı! 3.04 numaralı güncellemeye baktığımızda oynanış teknolojisi güncellemeleri, özellikleri güncellemesi ve oyunda yer alan pek çok hata düzeltildi.

VALORANT 3.04 Yama Notları

Ajan Güncellemeleri

OMEN

Omen'ın Karanlık Örtü yeteneğinin istenmeyen doğrultularda gidebilmesine sebep olan bir sorun giderildi.

Karanlık Örtü hatası, yeteneğin hedef alındığı yerin biraz yanına yerleşmesine sebep oluyordu. Dumanın hedef konuma giderken ve yerleşirkenki hareketlerinde ufak bir değişiklik görebilirsiniz. Fakat artık yetenek, hedef önizlemesinde neresi görünüyorsa tam oraya yerleşiyor.

Oynanış Teknolojisi Güncellemeleri

Fare tekerleğinin kullanım/etkileşim girdilerine sınırlama getirildi. Bu, fare tekerleğini hızlıca çevirmeyi tek bir girdi olarak algılamayı sağlıyor ve bir anda istemeden halatlara tutunmayı ya da onlardan atlamayı engelliyor.

Performans istatistikleri ve grafiklerinde iyileştirmeler yapıldı (Ayarlar > Video > İstatistikler).

Şu istatistikler eklendi: Paket kaybı detayları (gelen ve giden paketler ile paket sayıları için ayrı gösterim)

Yüklenen veri kullanımı ve ortalama paket boyutları

Paket gönderme/alma oranı

Kullanılan/kullanılabilir bellek

Sürekli değişen ve anlık değerlerin çok anlam ifade etmediği bazı istatistikler için görüntülenen değer hareketli ortalamaya çevrildi.

Bazı istatistikler için bundan sonra hem ortalama hem de en yüksek değerler gösterilecek.

Bu istatistiklerin takibi ve görüntülenmesi için gerekli performans bedeli azaltıldı.

Espor Özellikleri Güncellemeleri

Özel lobi oyuncu düzeni artık gözlemciler için ajan seçim ekranında ve oyun içinde de kalıyor.

Taktiksel molalar artık molayı alan takımın renkleriyle gösteriliyor (savunanlar için mavi, saldıranlar için kırmızı).

Gözlemciler Cypher'ın kuşandığı yeteneği artık olması gerektiği gibi elinde görebiliyor.

3. şahıs gözünden bakarken oyuncuların kafasının üzerinde beliren beyaz nokta artık gözlemciler tarafından görülmüyor.

Viper'ın ultisi artık olması gerektiği gibi gözlemci mini haritasında gösteriliyor.

Gözlemciler, oyuncu hedefleri arasında geçiş yaparken veya mermi takibinden sonra oyunculara geçerken artık ani bir ışık görmüyor.

Aniden sırra kadem basan silahların önüne geçmek için mola sırasında dükkanla etkileşime girme devre dışı bırakıldı.

Minimal arayüzü kullanan gözlemciler artık başka bir gözlemciyi takip ederken olması gereken mini harita açma/kapama ayarlarını görüyor.

Oyuncu adları artık mermi takibindeki gözlemcilerin ekranında görüntülenmiyor.

Yaşam Kalitesi

Model görüntüleyici iyileştirildi

Silahları tüm endamıyla inceleyebilmeniz için bazı eşyaların Mağaza'daki görünümünü iyileştirdik! Artık silahları tüm parça ve efektleriyle düzgünce görüntüleyebilirsiniz.

Sosyal Güncellemeler

Bazen oyuncu davetlerinin reddedildikten sonra kaybolmamasına sebep olan bir hata giderildi.

Geri döngü testinin düzgün çalışmamasına sebep olan bir hata giderildi. Artık ses ayarlarınızı yeniden test edebilirsiniz.

Giderilen Hatalar

Ajanlar

Duman içinde öldürüldüğünüzde görüş kısıtlama etkisinin kaldırılmasına sebep olan hata giderildi.

Viper Zehir Perdesi veya Zehir Bulutu yeteneklerinden birini kullandığı an sindirildiğinde yakıtının azalmaya devam etmesine sebep olan bir hata giderildi.

KAY/O, yükü olmayan yetenekleri İPTAL/Komut yeteneğini kullandıktan hemen sonra kuşanmış ve kullanmışsa artık kuşanamayacak.

Cypher'ın Siber Kafesi havadayken, onun üzerine başka yetenekler eklenemeyecek.

İzleyiciler ve gözlemcilerin güçlendirme ve zayıflatma sürelerini görememesine sebep olan hata giderildi.

Oyuncuların önceki tur izledikleri bir silah arkadaşı sindirilirse yetenek arayüzünün sindirilme efektini göstermesine sebep olan hata giderildi.

Oynanış Teknolojisi

Hayatta olan tüm oyuncuların Spike yerleştirilmeden önce aynı anda ölmesi durumunda (örn. Raze'in Nefes Kesen yeteneğinden) saldıranların kazanmasına sebep olan bir sorun giderildi.

Bu ender durumlarda, saldıranların Spike'ı yerleştirmesini başarıyla engellediği için artık savunan takım galip sayılıyor.

İki takımdan biri diğerinden daha uzun süre hayatta kalırsa değişen bir şey yok; daha uzun süre hayatta kalan takım diğer takımı elediği için galip sayılıyor.

"Mermi İzlerini Göster" özelliğini kapatmanın, seçeneği kapatan oyuncu da dahil herkesin mermi izini kapatmasına sebep olan sorun giderildi.

Özelliği kapatmak artık sadece kapatan oyuncunun mermi izlerini kapatıyor, düşmanların ve silah arkadaşlarının mermi izleri görünür kalıyor.

Bazı ayarların düzgün kaydedilmemesine sebep olan bir sorun giderildi.

Bu, performans istatistikleri ve grafiklerinin yanı sıra bazı Poligon ayarlarını da etkiliyordu.

Bu yama ile çok büyük değişiklikler gelmiyor ancak oyun içerisinde yer alan ve sinir bozucu olan hataları giderecek gibi görünüyor. 3.04 yaması hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros