Valimiz Abdullah Ayaz Başarılı Sporcularımızı Ödüllendirdi

Valimiz Abdullah AYAZ, çeşitli spor branşlarında Türkiye ve Avrupa'da dereceye giren Çankırılı sporcuları ödüllendirdi.

Valimiz Abdullah AYAZ, çeşitli spor branşlarında Türkiye ve Avrupa'da dereceye giren Çankırılı sporcuları ödüllendirdi.

Valilik Toplantı Salonunda sporcuları kabul eden Valimiz AYAZ, genç sporcuları tek tek tebrik etti. Valimiz AYAZ, Bursa'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında 102 kilogramda koparmada 132, Silkmede 160, toplamda ise 292 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu olan Taner ÇAĞLAR, 73 kilogramda koparmada 99, Silkmede 120, toplamda 219 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu olan Mert YILMAZ, U17 Türkiye Halter Şampiyonasında 73 kilogramda koparmada 110, silkmede 129, toplamda 239 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi olan Berat CİNBO, İstanbul'da düzenlenen 51. Gençler Balkan Atletizm Şampiyonasında 4x100 metre Bayrak yarışmasında Balkan Üçüncüsü olan Habibe OKÇU ve Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı sporcusu Evren ÇAĞIRAN'ı ödüllendirerek, ilimize ve ülkemize kazandırdıkları başarıdan dolayı teşekkür etti.

Valimiz AYAZ'ın kabulünde sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık AK, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Halter Antrenörü Ömer ÖZ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Hasan EROĞLU da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre