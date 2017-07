Vali Zorluoğlu'na Ziyaretler Devam Ediyor

Van Valiliği görevine başlayan Vali Murat Zorluoğlu'na ziyaretler devam ediyor.



Van Oto Sanayi Sitesi esnaflarından Osman Türkmen, beraberindeki esnafla birlikte Vali Murat Zorluoğlu'na yeni atandığı görevleri dolayısıyla 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Türkmen ve beraberindekiler, Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde başarı diledikleri Vali Zorluoğlu'na, sanayi sitesinin ve esnafın mevcut durumu hakkında bilgi aktararak, bir süre sohbet ettiler.



Vali Murat Zorluoğlu da, heyete ziyaretleri için teşekkür ederek bol kazanç diledi. Vali Murat Zorluoğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak sanayi sitelerinde, hem iş sahiplerinin hem çalışanların hem de vatandaşların daha iyi şartlarda hizmet üretip alabilmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Şehit Aileleri Derneği üyeleri Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti



Van Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki, beraberindeki şehit yakınları ile birlikte Vali Murat Zorluoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Zorluoğlu'na yeni görevlerinde başarı dileyen heyet, şehit yakınlarına gösterdiği yakın ilgiden ötürü de kendisine teşekkürlerini sundu.



Şehitlerin aramızdan ayrılmalarına rağmen herkesin gönlünde en önemli yerde daima yaşayacağını belirten Vali Murat Zorluoğlu, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği şehitlerin emanetlerine, görev yaptığı sürece hem valiliğin hem de belediyenin imkanlarını kendileri için kullanmaktan kaçınmayacaklarını bildirdi.



Gaziler ve Şehitler Vakfından ziyaret



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Temsilcisi Hamiyet Erez Koç başkanlığında valilik makamına gelen heyet, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdikleri Vali Zorluoğlu'na, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde başarı diledi.



Vali Murat Zorluoğlu ise, çalışmalarını takdirle karşıladığı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını temsilen kendisini ziyaret eden heyete teşekkür ederek, şehit ve gazilerle ilgili tüm STK'lara olduğu gibi kendilerine de her türlü desteği sunacaklarını ifade etti.



KADEM Van İl Temsilciliğinden ziyaret



Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van İl Temsilcisi Esma Görgülü Özdemir ve temsilcilik üyeleri, Vali Murat Zorluoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi. Derneğin Van'daki faaliyetlerine yönelik bilgi paylaştıkları Vali Zorluoğlu'na kentteki yeni görevlerinde başarı dileyen heyete, nezaket ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Vali Zorluoğlu da, kadınların hayata aktif katılımlarını sağlama ve demokratik hakları konusunda farkındalık oluşturan KADEM'in çalışmalarını takip ettiğini ifade etti.



Vali Murat Zorluoğlu; Van Valiliğinin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının, tüm vatandaşlara eşitlikçi yaklaşım sergileyeceği halde, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak yer ve zamanların da mutlaka geleceğini sözlerine ekledi.



Esnaf odalarından ziyaret



Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu üyeleri ve esnaf heyeti, Vali Murat Zorluoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Birlik Başkanı Muhittin Aydemir'in yanı sıra birliğe bağlı çeşitli odaların başkanları ile üye esnafın yer aldığı heyet, Vali Murat Zorluoğlu'na başarı ve kolaylık dileklerini sundu.



Esnaf teşkilatının köklü geçmişe sahip önemli bir kesim olduğunu belirterek, nezaket ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür eden Vali Murat Zorluoğlu ise, güçlü ekonominin temelini oluşturduklarını söylediği esnaf kesimini devletimizin hal-i hazırda çeşitli yollarla desteklediğini hatırlatarak, küçük esnafın sorun ve sıkıntılarının hızla giderilmesi, bürokrasi ya da başka konularda çıkabilecek engellerin aşılması hususunda hem valilik hem de belediye yetkilerinin el verdiği ölçüde ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan ziyaret



Vali Murat Zorluoğlu, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini tebrik etmek üzere kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı makamında misafir etti.



Beraberinde aynı zamanda Bahçesaray Belediyesi eski başkanı olan babası Naci Orhan ve oğlu ile gerçekleştirdiği ziyarette Vali Zorluoğlu'na 'hayırlı olsun' ve başarı dileklerini ileten Orhan, ilin en üst kademe yönetimindeki değişikliğin Van ve Vanlılar için de hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve aile fertlerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Murat Zorluoğlu da, valilik ve belediye başkanlığı sıfatlarıyla kentin daha iyi yerlere gelmesi noktasında azami gayret göstereceklerini ve tüm kesimlerle işbirliği içerisinde görev yapacaklarını sözlerine ekledi.



TÜMSİAD Yönetim Kurulu üyelerinden ziyaret



Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Van Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ile beraberindeki sanayici ve iş adamları, Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yeni görevleri dolayısıyla hayırlar diledi. Vali Zorluoğlu'nun Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini tebrik eden TÜMSİAD Şube Başkanı Güler, kentin sanayisiyle ilgili kısa bilgi paylaşımının ardından, şubesinin yönetim kurulu üyelerini tanıtarak yürütülen faaliyetleri aktardı.



Nezaket ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini bildirdiği sanayicilerle iş adamlarına, kentin önemli sorunlarından biri olarak görülen istihdam konusunda işbirliği çağrısı yapan Vali Murat Zorluoğlu, kendilerinin de her iki makamın verdiği yetkiler çerçevesinde, Van'ı kalkındıracak her türlü projeye ellerinden gelen desteği vereceklerini açıkladı.



Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğinden ziyaret



Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, beraberindeki korucubaşılar ve güvenlik korucuları ile Vali Murat Zorluoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.



Devlet ve millete bağlılıklarını ifade ettiği Vali Zorluoğlu'na, asker ve polisle omuz omuza yürüttükleri, bölgedeki terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Başkan Kahraman, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü için tüm benlikleriyle vazifeye devam edeceklerini söyledi.



Ziyaretleri için teşekkür ettiği güvenlik korucularını, bölgedeki terör belasına karşı duruşları dolayısıyla takdir ettiğini dile getiren Vali Murat Zorluoğlu ise, devletin geçtiğimiz yıldan bu yana gerek özlük hakları gerek maddi iyileştirmeler şeklindeki düzenlemelerle kendilerine yönelik takdiri bir şekilde ifade ettiğini anlattı. Bölge illerinde olduğu gibi Van'da da güvenlik korucularının canları pahasına hem devleti/milleti hem de kendi yaşadıkları köyleri ve mahalleleri hainlere karşı savunduklarını ifade eden Vali Murat Zorluoğlu, "Devletimizin güvenlik korucularına verdiği önem de bu yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Bizler de aynı duyguları beslediğimizden, hiçbir maddi ölçütü olmayan fedakarlıklar gösteren sizlere her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. - VAN