Vali Ünlü, DOKA Tarafından Desteklenen SOGEP Projelerinin İmza Törenine Katıldı

GÖRELE, GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Giresun ve Görele Belediye Başkanlıkları tarafından hazırlanan ve DOKA tarafından desteklenen projelerin imza törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen; Giresun Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Giresun Sosyal Girişimcilik Merkezi" (GİSMER) ve Görele Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Elinde Değer Bulan Görele Süt" adlı iki projenin hayata geçirilmesi için ilgili belediyeler ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında yapılacak protokol için imza töreni düzenlendi.

Giresun Kalesinde bulunan Belediye Sosyal Tesislerinde 2 Kasım Salı günü saat: 11. 00'de düzenlenen imza törenine: Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Av. Tolga Erener, DOK Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

VALİ ÜNLÜ : "İKİ GÜZEL PROJENİN İMZA TÖRENİ İÇİN BURADAYIZ"

Törende bir konuşma yapan Vali Ünlü, projenin amacı, önemi ve Giresun'a sağlayacağı kazanımlar hakkında bilgi verdi.

Vali Ünlü, yaptığı konuşmada; "Bugün iki güzel projenin imza töreni için buradayız. Benim görev yaptığım vilayetlerde en mutlu olduğum, duygulandığım, gururlandığım törenler bunlar.

İmzalar atıldıktan sonra ilimizde bazı şeylerin çok daha güzel olacak. Turizm altyapısı, bilim, sanat, kültür olmak üzere pek çok konuda bir ivme, bir gelişme kaydettiğimizi bilmek İlin Valisi olarak beni ziyadesiyle mutlu ediyor.

15 Ocak 2021 tarihinde Valiliğimizde, proje başvuru sahipleri ile yaptığımız proje hazırlık toplantısı ile başlayan süreç kısa zamanda karşılık buldu.

Temel amacı dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ile sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması olan SOGEP 2021 programında Giresun'dan 2 proje Bakanlığımız tarafından başarılı bulunmuştur.

"GİSMER İLİMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen 'Giresun Sosyal Girişimcilik Merkezi (GİSMER)' ve 'Kadın Elinde Değer Bulan Görele Süt' adlı iki proje, DOKA koordinasyonunda proje sahipleri olan Giresun Belediyesi ve Görele Belediyeleri tarafından hayata geçirilecektir.

Kadınların istihdamını ve özellikle gençlerin sosyal girişimciliğini destekleyecek olan merkezlerin kurulması ilimiz için hayati önem taşımaktadır.

Kurulacak olan merkez sayesinde günümüzün en önemli öğesi olan ve sürekli önemi artan dijital becerilerin kazandırılması, tasarım, grafik ve programcılık konularında gençlere ileri düzey eğitimler verilecektir. Aynı zamanda il dışı ve yurtdışı benzer faaliyetleri yürüten kuruluşlarla işbirliklerinin sağlanacak olması ilimizin girişimcilik vizyonunu arttıracaktır.

Kurulacak olan merkez, gençler için kuluçka merkezi işlevi görecek, aynı zamanda ildeki diğer kurumlarla da işbirliği sağlayacak ve sektörün taleplerine göre de eleman yetiştirebilecektir.

"ÖNEMLİ BİR GELİR KAPISI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Diğer taraftan 15 Ocak 2021 tarihli toplantıda vurguladığım bir durum vardı. Özellikle kadın kooperatiflerin kurulması ve yaygınlaştırılması; Görele Belediyemizin projesinde kadın kooperatifinin kurulacak olması ve kadınlarımızın hem istihdam hem de girişimcilik alanlarında desteklenecek olması da çok önemlidir. Coğrafi işaret belgeli dondurmaya sahip Görele'mizin süt ürünleri ile de öne çıkması ve üretilecek sütün katma değerli hale getirilerek önemli bir gelir kapısı olacağına inanıyorum.

"PROJELERİN İLİMİZE HAYIRLAR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Projeye emek veren ve uygulayacak olan kurum ve kuruluşlarımıza, İlimize önemli destekler sunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımıza, projelerin hazırlık süreçlerine destek veren, paydaşlarla sürekli iletişim halinde olan Giresun Yatırım Destek Ofisine huzurlarınızda teşekkür ederim.

Bizi bütün projelerimizde destekleyen Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden şükranlarımı arz ediyorum.

Giresun'umuzda çok daha güzel projeler inşallah sizlerin desteğiyle, kamuoyunun desteğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği içerisinde, hem kamu hem de özel sektör tarafından inşallah devamı gelecektir diye temenni ediyorum.

Projelerin ilimize bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, çok daha güzel projelere de öncülük etmelerini diliyorum" dedi.

2 PROJE İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi ve hazırlanan protokol; Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Av. Tolga Erener, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalandı.

Giresun Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Giresun Sosyal Girişimcilik Merkezi" (GİSMER) projesiyle; Giresun'da girişimcilik ortamının iyileştirilmesi için toplumsal sorunların çözümünde katılımcı belediye anlayışı tabanlı kamu-özel sektör-STK ve yerel halkın katkı sunacağı bir "Sosyal Girişimcilik Merkezi" kurulması amaçlanmaktadır.

Görele Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Elinde Değer Bulan Görele Süt" adlı projesiyle; Görele İlçe merkezi ve kırsal kesimde yaşayan süt ürünleri ve tarımsal üretimle geçinen 56 kadının bir kooperatif çatısı altında örgütlenerek, ürünlerinin kooperatif markası ile katma değerinin artırılması ve hedef kitlenin gelir seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

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