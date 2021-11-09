Vali Ünlü Başkanlığında Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Vali Enver Ünlü başkanlığında, kış mevsiminde yaşanabilecek olaylarla ilgili ilimizde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Afad Müdürlüğü Toplantı Salonunda 9 Kasım Çarşamba günü saat: 14. 30 da gerçekleştirilen toplantıya; Vali Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Murat Cavunt ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.

VALİ ÜNLÜ : "ALINAN TEDBİRLERİN VE HAZIRLIKLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ YAPACAĞIZ"

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Enver Ünlü "Ülkemiz, bölgemiz ve bilhassa İlimiz gerek doğa ve insan kaynaklı afetler açısından, gerekse diğer afetler yönünden tehlikeye maruz bir coğrafyada yer almaktadır. Bu afetler, insan ve çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir, maddi ve ekonomik kayıplara neden olabilir, sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamı kesintiye uğratabilir ve kalkınmayı olumsuz biçimde etkileyebilir. Geçen yıl biz ilimizde yaşadık böyle bir afeti. Bu yıl ülke genelinde yangınlar ve seller yaşadık. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin gerçekleşme olasılığını ve gerçekleşen afetlerin zararlarını azaltmak için etkili ve verimli bir afet ve acil durum yönetim sistemi oluşturulması için 'Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü' adı altında çalışmalarını planlamakta ve yürütmektedir.

Bu kapsamda, yerleşim birimlerinde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen yoğun Kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi/azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla, ilgili birim amirlerimizin de katılımıyla toplanmış bulunmaktayız.

Bu toplantımızda; Önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, özel önlem alınması gereken ulaştırma ve alt yapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesini yapacağız.

Birazdan ana hatları ile ele alacağımız konular üzerinde gerekli istişareleri yaparak, genel hayatı olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması, kurumlarımızın tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmelerinin sağlanması için gerekli olan tüm tedbirlerin alınması ve planlamaların yapılması için değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDERKEN KARLA MÜCADELE YAPILMAYACAK

Vali Ünlü, kış mevsimiyle birlikte kurumların yetki alanlarına göre yol ağı haritalarını hazırlayarak müdahale edilecek yerin, yol ağı dışında veya sorumluluk alanı sınırında olması durumunda, yol ağı en yakın ilgili kurumlar tarafından koordineli bir şekilde müdahale edilmesi, ana yolların açılmasının ardından tali yolların da açılması, tali yolun aciliyetine binaen öncelikle açılmasının gerekmesi durumunda, ana yolların açılmasını beklemeksizin müdahale edilmesini isteyerek, yoğun araç trafiği olmayan yollarda kar yağışı devam ederken acil durumlar dışında kesinlikle karla mücadele çalışmasının yapılmamasını istedi.

HASTA VE TABURCU EDİLEN VATANDAŞLARLA İLGİLİ KOORDİNASYON SAĞLANACAK

İl genelinde sürekliliği devam eden (diyaliz, doğum vb) hastaların, sorumluluk bölgelerindeki sağlık kuruluşları tarafından önceden tespitlerinin yapılarak, beklenen durum öncesinde gerekli tedbirlerin alınarak konu resmi ve özel sağlık kuruluşlarına, İl Sağlık Müdürlüğünce bildirilerek koordinasyonu sağlayacak.

Acil durum süreci devam ederken sağlık kuruluşları tarafından taburcu edilmesine karar verilen hastaların ikametgahları (özellikle köylerde ikamet edenlerin) göz önünde bulundurularak, gerek görüldüğünde İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile koordine edilerek ulaşım bilgisi alınacak, taburcu süreleri tekrar gözden geçirilerek konu İl Sağlık Müdürlüğünce resmi ve özel sağlık kuruluşlarına bildirilerek koordinasyonu sağlanacak.

ASILSIZ İHBARDA BULUNANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ya da 112 görevlileri tarafından yönlendirilen önceliklendirilmiş acil durum ihbarları için, yol açma çalışmalarında yetki alanı gözetmeksizin olaya müdahale edilecek olup karla mücadele kapsamında asılsız ihbarda bulunan ve mağduriyete neden olan vatandaşlara kabahatler kanununca yasal işlem yapılacak.

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYAN ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKARILMAYACAK

Kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması için gerekli uyarılar yapılacak. Kolluk kuvvetlerince, tedbirsiz yola çıkan ağır vasıtalar özellikle uyarılarak, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemeye başladığı andan itibaren ise ulaşıma devam ettirilmeyip uygun alanlarda bekletilecek.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Uzun süreli elektrik kesintisi durumlarında haber leşmenin aksayabileceği (cep telefonu şarjı, gsm operatörlerinin enerjisiz kalması), hastaların mağduriyet yaşayabileceği (sağlık için kullanılan cihazların çalışmaması) gibi genel hayatın olumsuz etkilenebileceği düşünülerek, elektrik kesintilerinin en kısa sürede giderilebilmesi amacıyla, Türkiye Elektrik İletim A. Ş. veya yerel elektrik sağlayıcı kurum ve kuruluşlarca trafolara ve enerji hatlarına müdahalede bulunacak personel ve araç gereçlerin planlamasının yapılarak, hazır hale getirilmesi ve mağduriyetlerin en aza indirgenmesi sağlanacak.

EVSİZ VE KİMSESİZ KİŞİLERİN BARINMASI SAĞLANACAK

Evsiz, mekanız ve kimsesiz kişilerin barınmaları; İl ve İlçe Belediyeleri veya İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanacak.

BALIKÇILAR SMS İLE UYARILACAK

Ani hava olaylarının (fırtına, aşırı yağış vs) Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından AFAD'a bildirilerek balıkçılara Kısa Mesaj (SMS) yoluyla uyarıda bulunulması sağlanacak.

SOKAK VE YABAN HAYVANLARININ OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN TEDBİR ALINACAK

Çetin kış şartlarında sokak hayvanlarını olumsuz etkilenmemesi için İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca gerekli tedbirlerin alınarak vatandaşlar bilgilendirilecek, benzer tedbirler Valilik ve Kaymakamlıklarca da alınacak, yaban hayvanları içinde aynı şekilde ilgili kurumlar tarafından gerekli önlemler alınacak.

Genel hayatı olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması için, kurumların tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmeleri sağlanacak.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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