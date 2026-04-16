14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin babasının ifadesi ortaya çıktı. Silahları evde kilitli sandıklarda muhafaza ettiğini söyleyen polis müfettişi baba Uğur Mersinli, oğlunun bu sandıkları nasıl açtığını bilmediğini ifade etti. Mersinli, “Sandıklar kilitlidir, nasıl açtığını öğrenmiş ancak benim yanımda açtığını hatırlamıyorum” dedi.

  • Olayda kullanılan 5 silah, polis müfettişi baba Uğur Mersinli'ye ait ruhsatlı silahlardı.
  • Baba Uğur Mersinli, oğlunun olaydan önce poligona götürülerek silahla atış yaptığını belirtti.
  • Saldırgan İsa Aras Mersinli, saldırıdan önce yaklaşık iki aydır psikolojik destek alıyordu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan okul saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’taki ortaokulda meydana gelen katliam Türkiye’yi derinden sarstı. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, yanında getirdiği 5 silah ve 7 şarjörle iki sınıfa girerek ateş açtı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

BABASI TUTUKLANDI

Saldırının ardından gözaltına alınan ve polis müfettişi olduğu öğrenilen baba Uğur Mersinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersinli, ifadesinde olayda kullanılan silahların kendisine ait olduğunu kabul etti.

“SİLAHLAR BANA AİT”

Mahkemede verdiği ifadede çok sayıda ruhsatlı silahı bulunduğunu belirten Mersinli, “7 adet taşıma ruhsatlı silahım ve iki av tüfeğim var. Oğlum olay günü bu silahlardan 5’ini alarak okula gitmiş” dedi.

SİLAHLARI NASIL ALDI?

Silahları evde kilitli sandıklarda muhafaza ettiğini söyleyen baba, oğlunun bu sandıkları nasıl açtığını bilmediğini ifade etti. Mersinli, “Sandıklar kilitlidir, nasıl açtığını öğrenmiş ancak benim yanımda açtığını hatırlamıyorum” dedi.

“PSİKOLOĞA GİDİYORDU”

Oğlunun son dönemde psikolojik destek aldığını belirten Mersinli, yaklaşık iki aydır bir uzmana gittiklerini, ancak son haftalarda bu görüşmelere devam etmek istemediğini söyledi. Uzmanın, çocuğun sosyal uyum konusunda takip edilmesi gerektiğini belirttiğini aktardı.

“SAVAŞ OYUNLARI OYNUYORDU”

İfadesinde oğlunun yoğun şekilde bilgisayar kullandığını anlatan baba, sık sık savaş temalı oyunlar oynadığını dile getirdi. İngilizce bilmediği için oğlunun dijital dünyasını takip etmekte zorlandığını ifade etti.

POLİGON GÖTÜRMÜŞ

Mersinli, olaydan kısa süre önce oğlunu poligona götürdüğünü ve silahla atış yaptırdığını da söyledi. 

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpgz8n9gdm8:

kız yapılı masum görünümlü ama yaptığı eylem tam bir canavar katil yapısı var

Haber YorumlarıBud Spencer:

Bu 8 tane ruhsatlı silahın ne işi var savaşamı hazırlanıyon burda bir pislik var sende bir olayın peşindesin araştırılması lazım

Haber YorumlarıSelçuk Demircigil:

O kadar silahı ne yapacaksın? Neye kullanacaksın? Hadi iki tane olsun madem polis bilmem neyiymişsin. Normal bir insanın neden 7 tane silahı olur?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

