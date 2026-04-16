Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı

Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından Doğtaş, sözleşmede taahhüt ettiği 60 günlük teslimat süresini aşarak müşterisini mağdur etti. 95 gün geçmesine rağmen ürün teslim edilmezken, müşteri telefonuna gelen "Mobilyanız teslim edildi, garanti süreci başladı" mesajıyla şok yaşadı.

İstanbul'da yaşayan A.Y., 31 Aralık 2025 tarihinde bir Doğtaş mağazasından konsol sipariş etti. Teslim tarihi 28 Şubat 2026 olan ürün, süresi geçmesine rağmen adresine ulaştırılmadı. 

Sözleşmede teslimat süresi açıkça 60 gün olarak yazıyordu; ancak 95 gün olmasına rağmen ortada ne mobilya vardı ne de bir açıklama. "Önce beklettiler, sonra kesin bir tarih verdiler. O gün sabahtan akşama kadar evde bekledim ama kimse gelmedi" diyen mağdur müşteri, telefonuna gelen "Mobilyanız teslim edilmiştir. Garanti süreniz başlamıştır" mesajıyla ikinci şoku yaşadı.

"GARANTİ SÜRESİ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR, BEN MOBİLYAMI BEKLİYORUM"

Konuyla ilgili defalarca genel merkeze ulaşmaya çalışan A.Y., duruma isyan ederek "Ürün yok, ama garanti başlamış. Bunu nasıl anlayacaksınız? Garanti süresi işlemeye devam ediyor, ben ise hâlâ mobilyamı bekliyorum" ifadelerini kullandı. 

Çeşitli tüketici platformlarında Doğtaş hakkında benzer içerikli onlarca şikâyet dikkat çekiyor; gecikmeler, "ürün teslim edilmedi" bildirimleri şikâyetlerin ortak noktasını oluşturuyor. 

Doğtaş'tan konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

