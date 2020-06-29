Vali Tutulmaz Zonguldak'ın Covid-19'da son durumunu değerlendirdi
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Vali Tutulmaz Zonguldak'ın Covid-19'da son durumunu değerlendirdi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, il genelinde Covid-19 salgınında iyi bir noktada olduklarını ancak tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Vali Tutulmaz Zonguldak'ın Covid-19'da son durumunu değerlendirdi
29.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:20

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, il genelinde Covid-19 salgınında iyi bir noktada olduklarını ancak tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Zonguldak Valisi Mustafa tutulmaz Ereğli ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali tutulmaz, burada bir süre Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile görüştükten sonra Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Vali Tutulmaz basın toplantısının ardından ilçedeki daire müdürleri ile biraraya geldi.

Zonguldak genelinde Covid-19'da gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulunan Tutulmaz, Zonguldak'ta başlangıçta bir sıkıntı yaşandığını ancak şuan en iyi illerden biri olduğunu belirtti. Tutulmaz, İzmirlioğlu Huzurevinde ise 1 kişinin Covid-19 testinin ilkinin pozitif çıktığı, ikinci testinin ise negatif çıktığını söyledi.

"İyi konumdayız ama tehlike geçmiş değil"

Tutulmaz, düzenlemiş olduğu basın toplantısında şunları ifade etti: "Bugün de Ereğli ilçemizdeyiz. Ereğli ilçemiz, bugün itibari ile 7 ilçemizde son uğradığımız ilçe konumunda. Kamu çarkının, kamunun baştan sona, en üstten en alta kadar iyi çalıştığı bir dönem olarak inşallah bu dönemi hatırlarız. Çünkü benim yönetim anlayışım kamunun ciddi bir şekilde işinin başında olması ve kişinin çalışması yönündedir. Bu, bundan önce çalışılmıyor anlamına gelmesin. Yani ben bunu derken; önceki arkadaşlarımızın emeklerine, gayretlerine, çabalarına halel de getirmek istemem. Başarının temelinde kamunun iyi çalışması gerektiğini düşünen bir yapım var. Bu yönüyle daha sık ilçelerimizi gezeceğiz, daha sık arazide olacağız. Zonguldak başlangıçta bir sıkıntı yaşamıştı ancak şu anda en iyi illerden biriyiz. Bu iyi olmanın sebebi Zonguldaklı hemşerimiz tehlikenin bilincine vardılar ve tedbirli olarak hareket ediyorlar. Bugün itibariyle evet çok iyi bir konumdayız ancak bu tehlike geçmiş değil. Biz yine maskeye, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım, hepimiz duyarlı olmamız lazım, hepimiz tedbirimizi sonuna kadar alarak devam etmemiz lazım."

"Zonguldak paydasında buluşmamız lazım"

Zonguldak için ortak paydada buluşulması gerektiğinin altını çizen Vali tutulmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Zonguldak paydasında birleşmemiz lazım; farklı düşüncelerimiz, farklı bakış açılarımız olabilir, olması kadar normal bir şey yok. Demokratik toplumlarda olmazsa sıkıntı vardır. Farklılık olmazsa olmazımdır ancak bu farklılıklarımızı diğerlerini yıpratacak şekilde değil, doğruyu bulma şeklinde kullanmamız lazım. Bunun için de Zonguldak paydasında buluşmamız lazım. Sevgi dilini konuşmamız lazım; nefretle, olumsuzluklarla, morali bozucu işlerle çok uğraşmamamız lazım. Enerjimizi kötü alanlarda kullanmamız lazım. Hepimiz ortak paydamız Zonguldak çerçevesinde, sevgi dilini kullanarak Zonguldak'ı nasıl daha iyi aşamaya getirebiliriz, buna kafa yormamız lazım."

"Huzurevinde gıda zehirlenmesi ve Korona Virüs vakası"

Kdz. Ereğli İzmirlioğlu Huzurevi'nde yaşanan gıda zehirlenmesi ve bir personelde Korona Virüs tespit edilmesi ile ilgili konularda bilgilendirmede bulundu. Vali tutulmaz şunları söyledi; "Zehirlenme şüphesi ile huzurevinde kalan misafirlerimizin bir kısmı hastaneye kaldırıldı. Şu anda gelinen noktada zehirlenme olduğu şeklinde ama bu konuda gerekli incelemeler devam ediyor. Diğer çalışanlardan birinin Covid-19 çıkması ile ilgili; ilk testte böyle bir şey çıktı, aynı kişiye ikinci kez test yapıldı, bu kez negatif çıktı ama onunla beraber aynı arabada bulunan, aynı bölümde çalışanlarımızı 1 hafta daha huzurevine sokmama kararı aldık."

Basın toplantısının ardından daire müdürleriyle toplantı yapan Vali Mustafa Tutulmaz'a, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu brifing verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Manşet

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