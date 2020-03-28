Vali Karaloğlu'ndan, şehirler arası seyahat tedbirleri
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Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Yaşam

Vali Karaloğlu'ndan, şehirler arası seyahat tedbirleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehirler arası ulaşımla ilgili Korona virüs tedbirleri kapsamında, " İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımız, ilgili yerlerdeki kurullara başvurarak, seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır.

28.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:26
Vali Karaloğlu'ndan, şehirler arası seyahat tedbirleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehirler arası ulaşımla ilgili Korona virüs tedbirleri kapsamında, " İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımız, ilgili yerlerdeki kurullara başvurarak, seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde her kişi için ayrı 'Şehirlerarası Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir. Başvurular aynı gün içinde mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."dedi.

Karaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığıyla ilgili ek tedbirler aldıklarını kaydetti.

Antalya'dan diğer illere yapılacak otobüs ve ticari minibüslerin seferlerinin ancak valilik izniyle yapılabileceğini hatırlatan Karaloğlu, tüm vatandaşların halihazırda bulundukları şehirde kalmalarının esas olduğunu aktardı.

Kaymakamlıklarda, otogar ve Antalya Havalimanı içerisinde "Seyahat İzin Kurulu" oluşturulduğunu vurgulayan Karaloğlu,"

İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımız, ilgili yerlerdeki kurullara başvurarak, seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde her kişi için ayrı 'Şehirler arası Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir. Başvurular aynı gün içinde mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."ifadelerine yer verdi.

Seyahat İzin Kurulunun her gün 08.30- 17.30 saatleri arasında görev yapacağını hatırlatan Karaloğlu, seyahat izni verilenler için otobüs, minibüs seferi planlanacağını bildirdi.

Yolculuk yapacak vatandaşların listesi, irtibat telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirten yolcu listelerinin gidilecek ildeki valiliğe bildirileceğini anlatan Karaloğlu," Bu listeler microsoft excel ortamında hazırlanacaktır. Diğer il valiliklerince gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir. Yolculuğuna izin verilen araçlar seyahat güzergahlarında ancak otogarlarda duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir."dedi.

"Hijyen kuralı"

Firmaların şehir içi servis hizmetlerinin yasaklandığını dile getiren Vali Karaloğlu, seyahat izin belgesi olmadan yapılan yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Münir Karaloğlu, seyahat güzergahlarında mola verilen yerlerin, yetkililerce sürekli olarak hijyen kuralları açısından denetleneceğini ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütüleceğini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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