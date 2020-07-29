Vali Karaloğlu'dan Diyarbakırlılara uyarı: Tehlike geçmiş değil
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Vali Karaloğlu'dan Diyarbakırlılara uyarı: Tehlike geçmiş değil

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, son günlerde kentte yaşanan koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekerek, kontrollü normal hayatın yanlış anlaşıldığını belirterek, tehlikenin geçmediği uyarısında bulundu.

Vali Karaloğlu'dan Diyarbakırlılara uyarı: Tehlike geçmiş değil
29.07.2020 19:12 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:16

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, son günlerde kentte yaşanan koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekerek, kontrollü normal hayatın yanlış anlaşıldığını belirterek, tehlikenin geçmediği uyarısında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla evde kalması zorunlu olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlediği 'Hayat eve sığar' temalı fotoğraf, resim ve şiir yarışmalarının ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, kentte artan koronavirüs vakalarına yönelik kent sakinlerine uyarılarda bulundu. 

'BÖLGEMİZDE MAALESEF HALA VAKA SAYILARIMIZ YÜKSEK'Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Karaloğlu, 'Bayram sevincimiz toplumsal bir üzüntüye dönüşmesin' diyerek, "Kontrollü normal hayatı yanlış anlayan, yanlış değerlendiren hemşerilerimiz var" dedi. Vali Karaoğlu, koronavirüs salgınında tehlikenin geçmediği uyarısında bulunarak, şunları söyledi: "Konulan kısıtlamalar kaldırıldı ama tamamen tedbirler kaldırılmadı. Kontrollü hayat dedik. 1 Temmuz itibariyle de kalan kısıtlamalar kaldırıldı. Şu anda kontrollü normal hayata devam ediyoruz. Her şey bitti mi? Tehlike tamamen geçti mi? Hayır. Tehlike tamamen geçmedi. Bölgemizde maalesef hala vaka sayılarımız yüksek, hastanede tedavi gören hemşerilerimizin sayısı yüksek ve hala yoğun bakımdaki hasta sayılarımız var, entübe olan hastalarımız var. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Ama bu kontrollü normal hayatı yanlış anlayan, yanlış değerlendiren hemşerilerimiz de var. Bugün bu ödül töreni münasebetiyle buradan tekrar hemşerilerimizi sevgili Diyarbakırlıları uyarmak istiyorum. Tehlike geçmiş değil, tehlike devam ediyor. Kontrollü hayata devam etmemiz lazım."MASKE YANLIŞ KULLANILIYORVali Karaloğlu, kent genelinde maskenin yanlış kullanıldığına dikkat çekerek, Diyarbakır'da son günlerde gündeme gelen kontrolsüz düğünler üzüntü verici olduğunu aktardı. Vali Karaloğlu, "Sevgili Diyarbakırlılar özellikle maske konusunu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum uygun materyalden üretilmiş ve doğru kullanılmayan maskenin ne size ne de sevdiklerinize bir faydası yok. Şimdi sokağa çıkalım birçok hemşerimizin yüzünde maske var ama maske uygun materyalden üretilmemiş ve maskeyi ya çenenin altında veya sadece ağzı kapatıyor, burun açıkta. Bunların hiçbirisi doğru değil. Maskeyi şu anda burada bulunan hemşerilerimizin kullandığı gibi ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanmadığımız sürece, belki sokakta polisi gördüğünüzde maskenizi yukarı kaldırırsınız ve ceza yemekten kurtulursunuz ama o maske ne sizi ne de sevdiklerinizi korur. Son dönemde Diyarbakır'daki çok hoş olmayan düğün manzaraları ulusal kanallara yansıdı. Bunlara hepimiz üzüldük. Bunu Diyarbakır hak etmiyor. Diyarbakırlı vatandaşlarımızın daha tedbirli davranma zorunluluğu var. Sokakta birbirimizi uyaralım bu ve benzeri mekanlarda bir araya geldiğimizde de bu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan hemşerilerimizi münasip lisanlarla güzel bir şekilde uyaralım" dedi. 

Konuşmasının ardından Vali Karaloğlu dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi. Yarışmada 20 yaş altı kategoride dereceye giren 1, 2 ve 3'üncülere dizüstü bilgisayar, 4 ile 10'uncu arasındakilere tablet, 65 yaş üstü kategoride ise 1'inciye tam altın, 2 ile 5'inci arasındakilere yarım altın, 6 ile 10'uncu arasındakilere de çeyrek altın verildi.


Kaynak: DHA

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