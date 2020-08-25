Vali Hüseyin Öner, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
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Vali Hüseyin Öner, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Vali Hüseyin Öner, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
25.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:53

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdür Vekili Özgür Önder Karataş, Özel İdare, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım, Çevre-Şehircilik, Karayolları, AFAD, Orman İşletme, SYD Vakfı ve İşkur yetkilileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Öner, muhtarlarla tanışmak, köylerin sorunlarını birinci ağızdan dinlemek ve sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunmak, Koronavirüs ile mücadele başta olmak üzere, sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, asayiş, güvenlik gibi konularda muhtarları bilgilendirmek amacıyla toplantı yaptığı söyledi.

Muhtarların köyün en yetkili kişisi olarak vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüklerini, dolayısıyla köydeki her konudan birinci derece sorumlu olduklarını belirten Vali Öner, şunları konuştu: "Ardahan'da göreve başladıktan sonra ilçelerimizi tanımaya başladık. Bugün de köylerimizle ilgili her türlü sorun ve taleple alakalı kurum müdürlerimizle birlikte merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarımızla bir arada olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle önem gösterdiği muhtarlar toplantısının ilkini yaparak hem sizlerle tanışmak, hem de varsa köylerimizin sorun ve sıkıntılarını dinlemek istedik. Önemli sorun ve ivedilik arz eden konuları birlikte çözmeye çalışacağız. Muhtarlarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir parçası olarak, köylerimizde asayiş, güvenlik başta olmak üzere her türlü sorun ve sıkıntıyla birinci derece sorumludurlar. Görevleri bir yasaya dayandırılmakta ve devletin temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar. Bu görevi yaparken de sürekli olarak bizlerle iletişim halinde olmaları gerekmektedir. Bizler elimizden geldiği ölçüde, Özel İdaremizin kaynaklarını verimli kullanarak köylerimize hizmet ulaştırıyoruz. Sizlerin ileteceği sorun ve talepleri de burada dinleyeceğiz ve inşallah imkanlarımız ölçüsünde hizmet vereceğiz." dedi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi olan Koronavirüs ile mücadele konusuna da değinen Vali Öner, "Ülkemiz ve dünyanın en büyük problemi haline gelen Koronavirüs pandemisi konusunda da yine muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Sağlık Müdürlüğümüzün sunumunu hepiniz dinlediniz. Köylerimizde bu doğrultuda hareket etmelisiniz. Köylere başka illerden gelen vatandaşların kolluk birimlerine bildirilmesi çok önemli. Dışarıdan gelen vatandaşların karantinada kalmalarının sağlanması, düğün, taziye ve asker uğurlaması gibi toplu organizasyonlarda ve toplu yaşam alanlarında sosyal mesafe ve maske kuralına muhakkak uyulması yönünde köy ve mahallelerde vatandaşlarımızı bilgilendirilmesinden muhtarlarımız birinci derece sorumludurlar. Kurallara uymayanları lütfen uyarın. Özellikle köylerde yapılan düğün ve taziye organizasyonlarında olumsuz bir durum gördüğünüzde, toplum sağlığı için kolluk birimlerimize muhakkak bildirin. Salgın gittikçe yayılıyor. Bu konuda kesinlikle taviz vermemeliyiz" diye konuştu.

Vali Öner ayrıca, meralarının korunması ve bölge hayvancılığının desteklemesi, hayvan hastalıklarının önlenmesi çalışmaları için önceki yılarda alınan mera kararlarının, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde uygulanacağını bildirdi. Konuşmasının ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Öner, not aldığı sorun ve taleplerle ilgilenilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimatlarda bulundu.

Toplantıda ayrıca, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve Halk Sağlığı Müdürü Ulaş Şentürk tarafından, Koronavirüs salgından etkilenmemek için alınması gereken tedbirler hakkında geniş anlatımlı sunumlar yapılarak, muhtarların bu bilgiler ışığında köy ve mahallelerinde vatandaşları bilgilendirmeleri istendi. İlgili kurum müdürleri de köy muhtarlarının belirttiği sorun ve talepler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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