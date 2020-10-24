Vali Gürel'den Safranbolu'ya ziyaret
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Vali Gürel'den Safranbolu'ya ziyaret

24.10.2020 10:13 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:16
Vali Gürel'den Safranbolu'ya ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyü ile Uluyayla'yı ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyü ile Uluyayla'yı ziyaret etti.

Uluyayla Derneği tarafından her yıl düzenlenen Uluyayla şenliklerinin yapıldığı yaylada incelemelerde bulunan Vali Gürel, Dernek Başkanı Durmuş Eren'den şenlikler hakkında bilgi aldı.

Uluyayla Orman İşletme Şefliği İş Merkezi'ni de gezen Gürel, yaptığı konuşmada, yaban hayatı ve bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir bölgede olduklarını söyledi.

Bölgede, izcilik çalışmasının planlanabileceğini belirten Gürel, "Baklabostan tabiat parkında bunu planladık. Burada da planlayabiliriz. Doğayla ilgili tüm sporların altyapısı buralarda mevcut. Yeter ki burada birkaç tesis olsun. Önümüzdeki süreçte, bunların hepsi planlanabilir. Gelecek nesillere bırakabilmemiz için doğayı bozmadan koruyacağız." dedi.

Akkışla köyü Sayvan, Nahta ve Tahirler mahallelerini de ziyaret eden Gürel, köy sakinleriyle bir süre sohbet ederek köyden ayrıldı.

Ziyarete, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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