Pandemide istihdama katkı veren firmalara teşekkür belgesi
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Pandemide istihdama katkı veren firmalara teşekkür belgesi

Pandemide istihdama katkı veren firmalara teşekkür belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Karabük Valisi Fuat Gürel, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde kentte istihdamına katkı veren Çelikoğlu Demir Çelik, Işık Çelik ve Boskay Metal firmalarını ziyaret ederek vermiş oldukları destekten dolayı "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde kentte istihdamına katkı veren Çelikoğlu Demir Çelik, Işık Çelik ve Boskay Metal firmalarını ziyaret ederek vermiş oldukları destekten dolayı "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

Vali Gürel, ilk olarak pandemi döneminde Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Başı Eğitim Programına (İEP), 19 İEP ile destek veren Çelikoğlu Demir Çelik firması Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik'i ziyaret etti. Fabrika çalışmaları ve devam eden yeni yatırımları hakkında işadamı Özçelik'ten bilgiler alan Vali Gürel, ihracat alanında ülke ekonomisine verdikleri katkılardan dolayı da teşekkür ederek, pandemide istihdama verdikleri destekten dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Vali Gürel ve beraberindeki heyet daha sonra 16 İEP ile destek veren Işık Çelik Yönetim Kurulu üyesi Doğukan Baylan'ı ve 13 İEP ile destek veren Boskay Metal Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bostancıoğlu'nu işyerlerinde ziyaret ederek vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederek belgelerini takdim etti. Vali Fuat Gürel, iş başı eğitim programına katılan işçilerle de bir araya gelerek bereketli kazançlar ve kolaylıklar diledi.

İŞKUR tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı ile özel sektör işyerlerinde yüzde 50 istihdam garantili imalat sektöründe 6 ay, hizmet sektöründe 3 ay süren programlar düzenlenmekte ve finansmanı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Ziyaretlerde Vali Fuat Gürel'e, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Murat İnan, KOSGEP Karabük Müdürü Serhat Saygın ve KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka eşlik etti. - KARABÜK

Pandemide istihdama katkı veren firmalara teşekkür belgesi
Pandemide istihdama katkı veren firmalara teşekkür belgesi
Pandemide istihdama katkı veren firmalara teşekkür belgesi
Pandemide istihdama katkı veren firmalara teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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