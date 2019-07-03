Vali Gül, "AR-GE merkezimizin olması lazım"

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada her sektörde olduğu gibi ayakkabı sektöründe de AR-GE merkezinin olması gerektiğini kaydetti.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 11 bin 750 metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda katılımcılara hitap eden Gül, "Gaziantep, sanayi, ticaret ve üretim merkezi. Ayakkabı sektöründe ihracatın yaklaşık beşte birini yapan ve 1 milyar dolar ihracat hedefi olan bir sektör. Burada dünyadaki gelişmeleri iyi okuyup bir adım ileriye gitmemiz lazım. Bir adım ileriye giderken de bütün sektörlerde olduğu gibi bir AR-GE merkezimizin olması lazım. Bunu firma olarak yapabiliyorsak firma olarak, firma olarak yapamıyorsak sektör olarak yapmak lazım" dedi.

Gazianteplilerin ticari birikiminin önemine de değinen Gül, "AR-GE, tasarım, patent, marka, pazarlama ağı oluştuğunda, inanıyorum ki Gazianteplilerin bu ticari birikimi dünyanın her yerinde bize rekabet etme üstünlüğü ve üretim yapabilme şansı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cevdet Akınal, Gaziantep'in her zaman olduğu gibi üretim ve ihracat gücü ile Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiğini kaydetti.

Akınal, "Hâlihazırda Türkiye'nin 6. büyük ekonomisine sahip şehrimizden 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünya ekonomilerinde yaşanan olumsuzluklara ve bölgemizdeki gelişmelere rağmen ihracatımızı artırmayı da sürdürüyoruz. Dün açıklanan ihracat rakamlarına göre kentimiz, ilk 6 ayda Türkiye ortalamasının 4 katı ihracat gerçekleştirime başarısı gösterdi. Türkiye'nin ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 2.18 oranında artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 8 arttı. Gaziantep'ten ocak-haziran döneminde, 3.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Tabi ihracattaki başarımızda ayakkabı sektörünün de önemli bir payı bulunuyor. Türkiye'de ayakkabı sektörünün nabzını tutan ve en önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep'te, 2018 yılı toplam ayakkabı ihracatı 148 milyon dolara ulaşmıştır. 2019 yılı ocak-nisan döneminde ise 66 milyon dolar ayakkabı ihracatı yapılmıştır. İlk 4 aylık dönemde Türkiye'den yapılan toplam ayakkabı ihracatının yüzde 17'sini Gaziantep tek başına gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.

Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, ise oda olarak eğitime çok önem verdiklerini aktararak lise ve üniversitelerdeki ayakkabı bölümleri ile geleceğin markalarını geliştirmek için emek ve çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Vali Gül ve protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirerek stantları gezdi.

Fuar 4 gün boyunca saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler