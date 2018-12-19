Vali Davut Gül, Gso Meclis Toplantısında Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) 2018 yılı son meclis toplantısı, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün katılımlarıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.

GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, danışma ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Vali Davut Gül sanayicilerin taleplerini dinleyerek sorularını cevapladı.

Gaziantep'in ihracat başarısına dikkati çeken Vali Davut Gül, "Kentimizden yapılan ihracat rakamlarına bakınca gururlanmamak elde değil. Bunu başaran siz değerli sanayicilerimizsiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum" dedi.

"Kentimiz bugün ihracatta altıncı sırada yer alıyorsa bunda Gaziantep Sanayi Odası'nın ve üyelerinin büyük katkısı vardır"

Gaziantep'in ihracatta 6'ncı sırada yer almasında Gaziantep Sanayi Odası'nın ve üyelerinin büyük başarısı olduğuna vurgu yapan Vali Gül, "Bu başarının gerçek mimarı sizlersiniz. Bu başarılar sizlerin büyük gayretleriyle elde ediliyor. Beni meclisinize davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gaziantep Sanayi Odası Türkiye'de parmakla gösterilen sanayi odalarından birisidir" ifadelerini kullandı.

Hassa-Dörtyol Tünel Projesi ile ilgili talepleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Gaziantep'te yaptığı toplantıda dile getirdiklerini kaydeden Vali Davut Gül, "Sayın Bakanımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı arayarak bu projeye destek verilmesi ve mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Projenin hayata geçmesiyle 270 kilometre olan mevcut yol 107 kilometreye düşecek. Bu durumda sanayicilerimiz daha rekabet edebilir duruma gelecek. Böylece ihracatımız daha da artacak. Polateli-Şahinbey OSB'nin de hayata geçmesiyle orada da yine rekabet ortamı olacak. Gaziantep'in hak ettiği yatırımları alması için gayret gösteriyoruz. Gaziantep'in bir karşılığı var. Ankara'da olsun başka yerde olsun odalarıyla, siyasetçileriyle, bürokratlarıyla bir karşılığı var. Önerdiğimiz makul ve mantıklı şeylerin bir karşılığı var" şeklinde konuştu.

GSO Meclis toplantısına katılımlarından dolayı Vali Davut Gül'e teşekkür eden Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, "Sayın Valimiz kentimize geldiği günden beri yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine bir kez daha kentimize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sanayiciler olarak her türlü koşulda çalışmaya devam ettiklerini aktaran Konukoğlu şöyle konuştu, "Kentimizin ve ülkemizin her alanda daha da ileriye gitmesi için gayret gösteriyoruz. İnşallah yarınımız bugünden daha iyi olacak. Kent olarak bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla bütün sanayicilerimizin, üyelerimizin ve hemşehrilerimizin yeni yılını şimdiden kutluyor sağlıklı ve mutlu günler diliyorum".

"İnşallah bu rakamları daha da arttıracağız ve Dünya'nın her ülkesine ihracat yapan bir il durumuna geleceğiz"

2019 yılının 2018 yılından daha iyi olmasını dileyerek konuşmasına başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep'in üretim ve ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Adnan Ünverdi açıklamalarında şu bilgileri verdi, "Kent olarak Kasım ayında 665 milyon 637 bin dolar ihracatla aylara göre tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Kasım ayında yüzde 13,4 artışla Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdik. Geçen yıl Kasım ayında bu rakamın 586 milyon 759 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Ocak-Kasım 2018 döneminde ise 6 milyar 356 milyon 675 bin dolar ihracat yapıldı.Geçtiğimiz yıl Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 982 milyon dolar olan ihracatımız yüzde 6,2 oranında artış gösterdi. Kasım ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında hem aylık hem de dönemsel olarak 6'ncı sırada yer aldık. İnşallah 2019 yılı bu yıldan daha iyi olur ve bu rakamlardan daha fazla ihracat yaparız. Bu hedef doğrultusunda sanayiciler ve ihracatçılar olarak var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam ediyoruz".

Kent olarak çok geniş ürün yelpazesiyle üretime devam ettiklerini anlatan Ünverdi konuşmasını şu şekilde sürdürdü, "İhracatımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada sektörlere yönelik yapılan fuarların kentimizin ihracatını arttırmada çok önemli bir yeri var. El ele vererek kentimizde ağırlıklı olarak üretilen ürünlerin daha fazla tanıtımı ve ihracatı noktasında fuarlar yapabiliriz. Bunu ayakkabı, penye, tekstil, plastik, kimya ve inşaat sektörlerimizde fuarlar düzenleyerek gerçekleştirdik. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum. Bir araya gelip neler yapabiliriz bunu konuşalım".

"İhracatta 177 olan ülke sayımıza Zimbabve ve El Salvador'u da ekleyerek 179'a çıkardık"

Gaziantep'in İhracat yaptığı ülke sayısının ilk kez 179 ülkeye çıktığına vurgu yapan Ünverdi, "Daha önce 177 olan ülke sayımıza Zimbabve ve El Salvador'u da ekleyerek 179 yaptık. İnşallah bu rakamları daha da arttıracağız. İnşallah dünyanın her ülkesine ihracat yapan bir il durumuna geliriz. Bu başarı firmalarımızın başarısıdır. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Sigortalı çalışan sayısının yüzde 2.2, bildirge veren iş yeri sayısının yüzde 2.8, sanayide elektrik tüketiminde ise yüzde 2 oranında artış olduğunu belirten Ünverdi, en fazla marka patent başvurusu yapan iller sıralamasında 6'ıncı, en fazla endüstriyel tasarım başvurusu yapan iller sıralamasında da Gaziantep'in 5'inci sırada yer aldığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA