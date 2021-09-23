Van Valisi Bilmez, Saray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Saray Belediyesi Kültür Evinde muhtarlarla toplantı yapan Vali Bilmez, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarların mahalle sakinlerini aşı olmaları hususunda ikna etmelerini isteyen Bilmez, salgın sürecinin en iyi şekilde atlatılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.

Kentin gelişmesi için muhtarlarla iş birliğini önemsediklerini anlatan Bilmez, "Muhtarlar, devletin mahalledeki gözü, kulağı konumundadır. Dolayısıyla muhtar kamu kurumlarıyla vatandaş arasında köprü olmak zorundadır. Sizlerin dile getirdiği sorunları, arkadaşlarımız not alacaklar ve takip edecekler. İnşallah hep beraber tüm sorunlarımızı halledip güzel bir Van için sizlerin de gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Muhtarlar da mahallelerindeki sorunları dile getirdi.

Toplantıya, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra ilçede yapımı devam eden projeleri inceledi, devlet hastanesinde hastaları ziyaret etti.