Vali Bilmez: 2021'de Van sınırında 120 bine yakın göçmen engellendi

VAN (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2021'de kentte ele geçirilen 7 ton 369 kilo eroinin Türkiye'de ele geçen eroinin yüzde 30'una karşılık geldiğini söyledi. Jandarma ve emniyet bölgesindeki terör operasyonlarında büyük başarı elde edildiğini anlatan Bilmez, "2021 yılında bütün dünyanın gözü Türkiye'de ve Türkiye'nin gözü de Van'daydı. Afganistan'daki gelişmelerden dolayı Türkiye'ye doğru ciddi bir göç dalgasının gelebileceği ama alınan tedbirler sayesinde sınırda geçişlerin çok zorlaştığı, neredeyse imkansız hale geldiği algısı; hem Afganistan hem dünyada oluşunca göç dalgası burası yerine başka bölgelere yayıldı ve bu yıl sınırda 120 bine yakın göçmeni engelledik" dedi.

2021 Yılı Asayiş Genel Değerlendirme Toplantısı, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi. Toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile gazeteciler katıldı. 2020'nin doğal afetler yönüyle acı ve hüzün yılı olduğunu söyleyen Vali Bilmez, "Genel anlamda geçen yıla göre kıyaslama yaptığımızda afetler kapsamında daha iyi bir yıl geçirdik. Çünkü 2020 yılı bizim için sıkıntıların, depremin yaşandığı çığda hayatını kaybeden 42 vatandaşımızın olduğu, bir teknenin batması sonucu 61 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, bir uçağımızın düşmesi sonucu 7 kahramanımızın şehit düştüğü yıl oldu. Bizim için adeta hüzün yılı gibi geçti. 2021'de daha az depremlerimiz oldu, can kayıplarımız olmadı ama maalesef trafik kazalarında can kayıplarımız oldu" dedi.

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