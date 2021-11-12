Vali Baruş Emniyet Kemeri Uygulamasına Katıldı

MALATYA (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı'nın trafik güvenliğine dair "Bi Hareketine Bakar Hayat" temalı kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen emniyet kemeri uygulaması ilimizde de gerçekleştirildi.

Elazığ Yolu Kontrol noktasında yapılan uygulamaya Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve kolluk kuvvetleri katıldı.

Emniyet Kemeri Uygulamasında ekiplerle birlikte araçları durduran Vali Baruş, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Baruş; "Bugün Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da katılımlarıyla 81 ilimizde trafik güvenliğinde emniyet kemerinin kullanımına dikkat çekmek için biz de Malatya'da uygulama yapıyoruz. Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, sorumlu şube müdürleri ve kolluk kuvvetlerimizle buradayız. Sürücülerimizin ve yolcularımızın emniyet kemerinin önemine riayet etmeleri ve bu hususta dikkatli olmaları konusunda kendilerine uyarılarda bulunduk. Güvenli trafikte emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla anlatmak istediğimiz; trafik kazalarında yaralanma riskini %60, ölüm riskini de %45 azaltan emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmamız ve trafiğe çıkan her araçtaki sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımını sağlamamız son derece önemli bir konu. Her yıl binlerce vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Onbinlerce vatandaşımız yaralanıyor ve bir kısmı engelli hale geliyor. Bu nedenle trafikte emniyet kemeri kullanımı hayati önem taşıyor. Kontrol noktamızda bulunan simülasyon aracımızda emniyet kemerinin önemini anlamaları amacıyla sürücülerin, yolcuların bir deneyim yaşamalarını sağlıyoruz. Aracın takla atması yahut yan devrilmesi durumunu bizzat deneyimleyebiliyorlar. Buradaki yaşam tünelimizde de trafik kazalarında emniyet kemeri kullanmayanların ne tür hadiselerle karşılaşacağına dair bilgiler veriliyor. " Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla yürütülen bu çalışmanın vatandaşlarımızda emniyet kemeri kullanımı bilincinin arttırılmasına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Basın mensuplarının da bu kampanyaya destek vermesini rica ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet