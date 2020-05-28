Vali Ahmet Nayir: "Virüste düşüş var ancak sıfır vakaya daha ulaşamadık"
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Vali Ahmet Nayir: "Virüste düşüş var ancak sıfır vakaya daha ulaşamadık"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, cami ve mescitlerde ibadet edilmesi alınan karar sonrası alınacak tedbirler için istişare toplantısı yaptı.

Vali Ahmet Nayir:
28.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:33

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, cami ve mescitlerde ibadet edilmesi alınan karar sonrası alınacak tedbirler için istişare toplantısı yaptı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' hakkındaki genelge kapsamında alınan tedbirler ile yapılan çalışmaların ele alındığı istişare toplantısına başkanlık etti. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Merkez İlçelerin Belediye Başkan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli ve diğer ilgililerin katıldı.

Normalleşme sürecine dair adımlar atılıyor

Gerçekleşen toplantıda konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Normalleşme süreci kapsamında gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta yapılan Kabine Toplantısında cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirilmiş ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenecek kurallar ile hava şartları çerçevesinde öğle ve ikindi namazlarının camilerde, Cuma namazlarının da cami avluları ya da kapalı olmayan uygun yerlerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin kararlar alınmıştı. Bizler de bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yapılması gerekenler ile ilçelerimizdeki çalışmaların hangi aşamada olduğunu değerlendirmek istedik" dedi.

Vatandaşlarımız duyarlı olmalıdır

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' ile ilgili 81 il valiliğine gönderilen genelgede tüm detaylara değinildiğini ifade eden Vali Nayir, "Öncelikle Cuma günkü hava durumu, bu konuda belirleyici bir faktör olacaktır, o günkü şartlara göre düzenlemeler yapılacaktır. Buna dair alınacak tüm kararlar yine vatandaşlarımıza duyurulacaktır. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan namazlara iştirak edemeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Cuma günleri dışarı çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı gençlerimizin de sokağa çıkış saatlerinde yine değişikliğe gitmeyi planlıyoruz. Alınan bu tedbirler herkesin sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda bizlere yardımcı olmalarını ve kısıtlamalara riayet etmelerini talep ediyoruz. Alınan tedbirlere ve kurallara uymayanlar hakkında gereken işlemlerin yapılacağını da belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

Yaşlılarımız kıymetlimizdir

Yaşlıların önemine değinen Nayir, "Sakarya'mızda bugüne kadar salgından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaş ortalamasının 73 olması, o yaş grubundakileri daha fazla korumamız gerektiğine işaret ediyor. Yaşlılarımızı çok kolay etkileyen bu öldürücü virüsü, onlardan uzak tutma gayretinde olduğumuz için bu kararları almaktayız. Onlar bizim kıymetlilerimiz, hasta olmalarını istemiyoruz. İnşallah uygulanan kısıtlamalar kalktığında, onlar da yine toplu ibadet edebileceklerdir. 20 yaş altı kişiler hareketli oldukları için, çok fazla sirayet ettirebilecek özellikleri bulunuyor. Belki hastalığı çok daha basit atlatıyorlar, ancak dışarıya çıktıklarında her tarafa dokunduklarından virüsü eve getirme ve bulaştırma riskleri daha da yüksek oluyor. Bu açıdan bu yaş grubundaki gençlerimizle de kısıtlamalar kalktığında birlikte sosyal mesafeli saf tutabileceğiz. Cuma günü için izin verilen yaş grubundaki vatandaşlarımıza sosyal mesafe dahil belirli kurallar içerisinde; 'Seccadeni, maskeni ve abdestini al gel' diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Çok detaylı tedbirler alınıyor

Sıkı denetimlerin alındığını beliren Vali Nayir, "İlk Cuma Namazı deneyimimizi sağlık-sıhhat içerisinde, en güzel şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Bunun için namaz kılınacak yerlerin dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe çizgilerinin belirlenmesi, ortak kullanım alanlarının asgaride tutabilmesi için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulması, herkesin zorunlu olarak tıbbi bez maske kullanması, salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmaması, cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri, dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygıların kullanılmaması, cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması ve namazların sünnetlerinin evde kılınabileceğine, tesbihatın evde yapılabileceğine dair cemaatin bilgilendirilmesi gibi konularda gereken her türlü çalışmayı titizlikle yerine getirmeye gayret göstereceğiz" dedi.

İl olarak iyi durumdayız

Sakarya'nın diğer illere göre iyi durumda olduğunu belirten Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Artık yüzde 0.2, 0.3 rakamlarını gördük, ancak sıfır vakaya daha ulaşamadık. Hedefimiz ve temennimiz yeni vakaların olmamasıdır, İnşallah o günlere de ulaşacağız. Elbette bunun garantisi yok, bugün sıfıra ulaştığımızda, ertesi gün yeni vaka görülmesi de bulunuyor. Türkiye'nin birçok ilinde sıfır vakalı günler yaşanıyor, biz de iyi bir durumda sayılırız. Başta büyük bir fedakarlıkla, büyük bir özveriyle görev yapan Sağlık teşkilatımız olmak üzere, Mülki İdare teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın bu seviyeye gelmede önemli gayretleri var. Bununla birlikte kolluk birimlerimiz, yerel yönetimlerimiz ve bütün kuruluşlarımız üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Bu bayramda ilimizde huzur içerisinde geçti, herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Belki biraz buruk bir bayram oldu, ancak vatandaşlarımız evlerinden çıkmadı ve sosyal mesafe konusuna gereken hassasiyeti gösterdiler. İşte bu bilincin oluşması sevindirici bir durumdur. Belki bir süre birbirimize sarılamayacağız, çok yakın olamayacağız, ama bunlar sağlıklı ve mutlu günlere tekrar ulaşabilmemiz için alınan önlemlerdir. İnşallah en kısa zamanda bu durumdan kurtulup o özlem duyduğumuz günlere kavuşuruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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