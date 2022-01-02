Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin - Haberler
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Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Türkiye'de Omicron varyantının da yayılmasıyla birlikte son 24 saatte 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Son günlerde patlayan vaka sayıları özellikle öğrencileri tedirgin ederken, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile yüz yüze eğitime ara verilmesi çağrısı yapıldı. Binlerce öğrenci yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'ndan kendilerini rahatlatacak bir kararın çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Dünyanın yeni kabusu Omicron varyantı Türkiye'de de ağırlığını hissettirmeye başladı. Son 24 saatte 36 bin 731 yeni vaka tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar durumun her geçen gün daha da kötüye gideceğine işaret etti.

"10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor" diyen Bakan Koca, Omicron'un tümüyle baskın karakter kazanmasının beklendiğini belirtti. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, son günlerde alınan tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmadığına işaret edip "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" uyarısında bulundu.

Son günlerde iyiden iyiye artan ve 35 binin de üzerine çıkan vaka sayıları özellikle okula devam zorunluluğu olan öğrencileri tedirgin ederken, sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatan çok sayıda kişi yüz yüze eğitime ara verilmesi çağrısında bulundu.

Twitter'da "#OmicronVarsaÖğrencilerYok" etiketi altında binlerce yorum yapan öğrenciler, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masadaki konulardan biri olan koronavirüsle mücadele ilgili kendilerini rahatlatacak bir karar beklediklerine vurgu yaptı.

İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o paylaşımlardan bazıları;

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (25)
Halil Yalçınkaya:Tatil olsun olmasın diye birşey diyemem ama benim iki çocukta yaklaşık 5-6 aydır iyileşemediler, kime sorsak çocukları hasta. Millet kırılıyor hastalıktan. Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Mete HAN:Oylar düşüyor.Tekrar kapatma için zemin hazırlanıyor.Biliyorsunuz Ak Parti OHAL sever.Normal demokratik ortamda yönetebilme kabiliyetini kaybedeli yıllar oldu. Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
Çınar Tunç:Bizim yurtta başladı bile. Görevliler yemek götürüyo karantinadaki öğrencilere. 2000 küsür kişilik yurt. Hastalananların bindiği asansöre en az 500 öğrenci biniyor. Hala neyi bekliyoruz acaba? Cevap Yaz 20 20 Yayından Kaldır
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