Vahit Bıçak kimdir? Vahit Bıçak nereli, kaç yaşında? Vahit Bıçak biyografisi

Avukat Vahit Bıçak, Çorum'da doğdu ve Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Ardından İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki önde gelen üniversitelerde görev aldı. Vahit Bıçak kariyeri ve eğitimi haberimizde.

Vahit Bıçak, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde çeşitli dersler verdi. Diğer yandan Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde de dersler anlattı. Reform İzleme Grubu'nda yer aldı. Prof. Dr. Vahit Bıçak kaç yaşında?

VAHİT BIÇAK KİMDİR?

Bıçak, 1967 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini, Alaca Sakarya İlkokulu ve Alaca İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Prof. Bıçak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985-1989 yılları arasında eğitim aldı. Aynı üniversitede yüksek lisans öğrenimine başladı. 1990 yılında yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak üzere Devlet Bursu kazandı. Doktorasını, İngiltere'de, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında 'Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller' konulu tezini savunarak ceza hukuku alanında tamamladı. 1999 yılında "yardımcı doçent", 2002 yılında "doçent" ve 2008 yılında "profesör" akademik unvanlarını aldı.

Başarılı avukat, New York City Universitesi John Jay College of Criminal Justice Hukuk Bölümünde ve Fordham Universitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı, "organized crime" (organize suçlar) dersi verdi. Avrupa Birliği Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı çerçevesinde Slovenya'nın Maribor Üniversitesinde, Macaristan Polis Akademisinde, Fransa'da Lyon 3 Universitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 1990 yılından itibaren Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde "Ceza Hukuku", "Ceza Muhakemesi Hukuku" ve "İnsan Hakları" dersleri, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde ise "Delil Hukuku" "Uluslararası Güvenliği Tehdit Eden Suçlar" dersleri verdi. Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi.

2002-2004 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bıçak, 2003–2005 yıllarında iki yıl Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı görevini yürüttü. Aynı dönemde Reform İzleme Grubu'nun altı üyesinden (Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, İHDK Başkanı) biri olarak çalışmalara dahil oldu. Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, P.A. Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm Başkanlığı, P.A. Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Vahit Bıçak, halen HBV Üniversitesi'nde delil hukuku, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku dersleri vermeye devam etmektedir.