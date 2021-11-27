Uzun süre sonra İstanbul'a gelen Chloe Loughnan bu fotoğrafla olay yarattı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Bir süredir İstanbul'da olan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan bikinili fotoğraf geldi.

İstanbul'da bir otelde kalan İrlandalı model, turuncu bikinisiyle ayna Selfie'si yaptı.

Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Chloe Loughnan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayranları tarafından övgüler aldı.

Ünlü model, daha öncede sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bikinili kareleriyle olay yaratmıştı.

"için İstanbul'a geldiğini belirten Chloe Loughnan, "Bir toplantımız vardı. Dün geldim İstanbul'a, yarın tekrar geri dönüyorum. Yakın zamanda projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi sizinle paylaşacağız" demişti. Loughan, eski eşi Serdar Ortaç ile sık sık nafaka konusu yüzünden karşı karşıya geliyor.