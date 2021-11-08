Uzun Mehmet'in kömürü buluşunun 192. yılı kutlandı

ZONGULDAK Taşkömürünün bulunuşunun 192. yılı kapsamında, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Mahallesi'ndeki Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk sunumu yapılırken, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, törende yaptığı konuşmada, "1829 yılında Uzun Mehmet'in kömürü bulmasından sonra bölgemiz dikkatleri üzerine çekti.1848 yılında ise resmi üretim tarihimiz başladı. Kurtuluş Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 1920'den itibaren madencilere ve maden havzasına sahip çıktı. Demir-Çelik fabrikalarımız, enerji santrallerimiz kuruldu, sanayi kentine dönüştük. ve emeğin başkenti olduk".

Posbıyık, "Vatana hizmet sadece asker ocağında olmaz"

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 8 Kasım 1829'da Ereğli'de kömürü bulan Uzun Mehmet'i anarak şunları söyledi:

"Uzun Mehmet'in vatan görevi olarak gördüğü bir dava için verdiği mücadele bizlere örnek olmalıdır. 'Vatana hizmet sadece asker ocağında olmaz' Şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin geleceğini değiştiren kömürün ateşi, Uzun Mehmet'in komutanının bu sözüyle yakılmıştır. 1848 yılından bu yana üretimi yapılan taş kömürü, yalnızca Ereğli'nin, Zonguldak'ın ve bölgenin kaderini değiştirmekle kalmamış, ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlamıştır. Bu milli serveti ortaya çıkarmayı başaran Uzun Mehmet bu konuda öncü rol oynamıştır. Kara elmas için nice kayıplar vermiş bir memleketin evlatları olarak, bu zorlu serüvenin büyük acılarına da tanıklık ettik. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim" dedi.

Alp: "Üretilen elektriğin yüzde 11,8'i kömürden karşılanıyor"

TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp konuşmasında, Uzun Mehmet'in Zonguldak'ın ve taşkömürünün bulunuşunun simgesi olduğunu ifade etti. Alp konuşmasında, "Ülkelerin kalkınma ve gelişmesinin en önemli parametrelerinden bir tanesi sanayinin temel girdilerinden olan tüketimi durmadan artan ve gelecekte de artmaya devam edecek olan enerjidir. Enerjinin yeterli miktarda sürekli düşük maliyetli ve güvenli bir şekilde elde edilmesi, diğer yandan çevre ile uyumlu bir şekilde sunulması tüm ülkelerin gündemini işgal eden önemli bir konudur. Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 27'si doğalgaz+LNG, yüzde 23,9'u hidrolik barajlı, yüzde 11,8'i ise taşkömürü linyit ve asfaltitten karşılanmaktadır. Kömür elektrik üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır" dedi.

Konuşmalarının ardından, şiirler okundu, Karadır Kaşların türküsü seslendirildi.

Törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcıları, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Armutçuk Müessesesi Yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, Belediye Başkanları, Bürokratlar, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkan ve Yöneticileri, maden işçileri, öğrenciler katıldı.