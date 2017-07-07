Üzümlü Kirazı Rusya'ya İhraç Ediliyor

ERZİNCAN'ın Üzümlü İlçesi'nde uzun yıllardır üretimi yapılan ve daha çok yurt içinde tüketilen kiraz, bu yıldan itibaren Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı. Üreticilerden alınan yaklaşık bin ton Macar kirazı, Rusya'ya gönderildi. İhracatçı firma yetkilisi İhsan İnce, Rusya'nın, rakımın yüksek olması ve kirazın diğer bölgelerden sonra çıkması nedeniyle Üzümlü Macar kirazı tercih ettiğini söyledi.



Siyah ve hafif mayhoş üzümü ile ünlenen Erzincan'a 15 kilometre uzaklıktaki Üzümlü İlçesi'nde, Macar kiraz üretiminde artış sağlandı. Yaklaşık 5- 6 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı Üzümlü'de üreticiler Temmuz ayının ilk haftasından itibaren hasat yapıyor. İklim ve rakım nedeniyle geç olgulaşan kiraz geçtiğimiz yıllarda yurt içinde satışa sunulurken, ilk kez Rusya en büyük müşteri oldu. Toptancılar tarafından üreticilerden alınan kirazlardan yaklaşık bin tonu Rusya'ya gönderildi. Üzümlü kirazına ilgiden memnun olduklarını belirten üreticiler, bu yıl yaşanan fırtına ve don olayları nedeniyle kiraz üretiminde beklenen rekolteye ulaşılamadığını söyledi.



'TÜMÜ İHRAÇ EDİLİR'



Üzümlü'de yetiştirilen Macar kirazının lezzetli ve dolgun olduğunu anlatan İhracatçı firma yetkilisi İhsan İnce, rakımın yüksek olması ve kirazın diğer bölgelerden daha sonra çıkmasının tercih nedeni olduğunu belirtti. İnce, "Yurdumuzun bir çok bölgesinde kiraz üretimi sona erdi. Erzincan bölgesinde ise kiraz Temmuz'da olgunlaşır. Üretimin istenen seviyede olması ve Üzümlü Macar kirazının kalitesinden dolayı Ruslar ilgi gösterdi. Üzümlü Macar kirazı daha kaliteli hale getirilirse tümü ihraç edilir. Üreticilere tavsiyemiz kaliteli üründen vazgeçmesinler" diye konuştu



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