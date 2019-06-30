Uzmanlara Göre Apple ile Giriş Yap Özelliği, Güvenlik Sorunları Doğuracak

Geçtiğimiz aylar içerisinde düzenlediği bir etkinlikte yeni giriş yöntemi "Apple ile giriş yap"ı duyuran Silikon Vadisi devi şirket, Apple kullanıcılarının Facebook, Instagram, Twitter vb. internet platformlarına TouchID veya FaceID kullanarak çok kolay bir şekilde giriş yapabilmelerine olanak tanıdı.

Apple'ın kullanıcılarının gizliliğini ön planda tutarak tasarlayıp geliştirdiği bu özellik, ne var ki PayPal, Google, Microsoft ve dahasının çalışanlarının bulunduğu kâr amacı gütmeyen OpenID kuruluşu tarafından tehlikeli bulundu.

Apple'ın Yazılım Departmanı'nın başında bulunan Yazılım Mühendisi Craig Federighi'a gönderdiği bir mektupta OpenID, "Apple ile giriş yap" yönteminin kullanıcıların verilerini toplayıp biriktirmesi gerektiği ve bu sebeple veri ihlalleri durumunda büyük sorunların oluşabileceğine dikkat çekti.

Bahsi geçen sorunları çözmek için OpenID, Apple'ın giriş yöntemindeki açık noktaları kapatmak için Apple'a çağrı yapıyor. Apple tarafında ise yapılan çağrı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kullanıcılarının gizliliğinin ilk önceliği olduğunu söyleyen Apple'ın yeni giriş yöntemini en iyi hâle getireceğini ümit ediyoruz.