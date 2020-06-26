Uzmanlar uyarıyor: "Geç konuşan çocuk hayata geç başlar"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzmanlar uyarıyor: "Geç konuşan çocuk hayata geç başlar"

Dil ve Konuşma Terapisti Yasemen Şahin, çocukları konuşma zorluğu çeken ailelere önerilerde bulundu.

Uzmanlar uyarıyor:
26.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:55

Dil ve Konuşma Terapisti Yasemen Şahin, çocukları konuşma zorluğu çeken ailelere önerilerde bulundu. Şahin, "Erken müdahale edilmediğinde bilişsel-duygusal gelişimde, sosyal becerilerde, akademik başarıda ek problemlerin ortaya çıkması riski ile karşı karşıya kalınabilmektedir" uyarısında bulundu.

TERAPİDE ZAMANLAMA ÖNEMLİ

Gecikmiş dil, artikülasyon-konuşma bozukluğu, inme veya kafa travması sonrası edinilmiş dil ve konuşma bozuklukları (afazi), akıcılık bozuklukları (kekemelik, hızlı bozuk konuşma), ses bozuklukları, yutma bozuklukları gibi durumlarda uzman kişilerden yardım alınması gerektiğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisti Yasemen Şahin, şu bilgileri verdi:

"Dil ve konuşma terapistleri her yaş grubunda görülen dil, konuşma, iletişim, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, değerlendirmesi, tanının konulması, kişinin ihtiyacına uygun terapi planının hazırlanması ve terapinin uygulanmasından sorumludur. Terapi sürecinde zamanlamanın önemi büyüktür. Erken müdahale edilmediğinde bilişsel-duygusal gelişimde, sosyal becerilerde, akademik başarıda ek problemlerin ortaya çıkması riski ile karşı karşıya kalınabilmektedir."

18 AYLIKKEN EN AZ 50 KELİME KULLANMALI

Gecikmiş dil ve konuşmanın çocuğun dil gelişimi basamaklarında akranlarından geri kalması durumu olduğunu ifade eden Dil ve Konuşma Terapisti Yasemen Şahin, "18 ay civarında sözcük dağarcığında en az 50 kelime bulunması ve iki sözcüklü cümle kullanmaya başlamasını, 3 yaş seviyesinde cümlelerin uzaması iki üç sözcüklü cümlelere geçişin başlamasını, 4 yaş seviyesine geldiğinde yetişkinlere yakın dilbilgisi düzeyinde anlaşılır, detaylı, uzun cümleler kurmasını bekleriz" şeklinde konuştu.

İŞİTME KAYBI DA GECİKMEYE YOL AÇAR

Konuşma sesi bozukluklarına da değinen Dil ve Konuşma Terapisti Yasemen Şahin, bunların yapısal kökenli olabileceği gibi (dudak- damak yarıklığı, ağız-yüz anormalileri, ortodontik anomaliler, işitme kaybı, zihin engeli, serebral palsi vs.) bir nedene bağlı olmaksızın da görülebilen belli sesleri söyleyememe ya da konuşmada anlaşılırlığın düşük olması ile kendini gösterebileceğini vurguladı.

4 yaşına geldiklerinde çocukların konuşmalarında yüzde 100 anlaşılırlık bekleneceğinin altını çizen Şahin, konuşma seslerinin ediniminde görülen sorunlar ve müdahalenin gecikmesinin ilkokul döneminde okuma-yazma edinimi sürecini de aksatabileceğini belirtti. Şahin, süreçte görülen geriliklerin terapi desteğine dair aileye ipucu vermesi gerektiğini aktardı.

SIK ÖKSÜRÜYORSA DİKKAT!

Ses bozukluklarının da dil ve konuşma sorunlarına yol açabileceğini sözlerine ekleyen Şahin, şöyle devam etti: "Ses bozuklukları sesin gün içinde kullanımla kısılması, seste kırılmalar, konuşma sırasında nefes koordinasyonunda güçlük, sık boğaz temizleme ve öksürme isteği, sesin cinsiyet ve yaşa uygun olmaması vb. ile kendini gösterebilmektedir. Doğuştan beri var olan bir problemden kaynaklı olabileceği gibi yanlış ve sık kullanım nedeniyle ses tellerinde sonradan meydana gelen nodül, polip vs. gibi nedenlerle de görülür. Özellikler profesyonel ses kullanıcılarında (öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, imamlar, tiyatrocular, şarkıcılar vb.) sıklıkla görülen bir sorundur. KBB hekimleri ve terapist tarafından konan tanı sonrası dil ve konuşma terapisti uygun terapi programı ile müdahalede bulunur. Özellikle 14 günden uzun süren ses kısıklıklarında bir uzmana başvurulmalıdır."

AKICILIK BOZUKLUKLARINDA ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Yutma bozukluklarının ise yeme içme sırasında yutmanın herhangi bir aşamasında görülen güçlükler olduğunu ancak konuşmayı olumsuz etkilediğini belirten Şahin, "İnme, beyin travması, parkinson, serebral palsi, multipl skleroz, alzheimer, kanser, baş boyun cerrahisi sonrası vb. nedeniyle yutma bozukluğu görülebilir. Yeme içme sırasında ya da hemen sonrasında öksürme ve ıslak ses kalitesi, çiğneme ve yutma için çok fazla zaman ve güç harcama, tekrarlayan zatürre ve yemek sonrası nefes alırken zorlanma, ağızdan yemek ve sıvı akması ya da yemeğin ağızda birikmesi vb. belirtilerin erken aşamada değerlendirilmesi ve terapiye başlanması olası bir yetersiz besin ve sıvı alımı durumunun önüne geçmek için önemlidir" dedi.

Son olarak inme veya kafa travması sonrası görülen edinilmiş dil ve konuşma bozukluklarına değinen Şahin, şunları söyledi: "Konuşma fonksiyonunu tamamen ya da kısmen kaybetme, konuşma anlaşılırlığının düşük olması, söylenenleri anlamada güçlük, konuşurken sözcük bulmada zorlanma, belirli bir sözcüğü sıklıkla tekrar etme, söylediği sözcüklerde seslerin yerini değiştirme gibi belirtilerle karşımıza çıkabilir. Görülen belirtiler ve belirtilerin şiddeti hasarın yeri ve boyutuna göre değişmektedir. Erken müdahale kullanılamayan beyin bölgelerinin işlevinin korunması için çok büyük öneme sahiptir. Kekemelik konuşma akıcılığının ses, hece veya sözcük tekrarı, seslerin uzatılması ve/veya bloklar (sıklıkla ve uzun süreli kesintiler) ile bozulmasıdır. Hızlı bozuk konuşma ise aşırı ölçüde hızlı, düzensiz, düzgün olmayan ritim, yanlış-eksik sesleme, sıklıkla konuyla alakasız sözcük veya ifadeler içeren konuşmadır. Akıcılık bozukluklarında erken müdahale, bu sorunun bireye etkilerini önlemek açısından çok önemlidir. Bu problemlerle karşılaşıldığında değerlendirme, tanı ve terapi için bir dil ve konuşma terapistine danışılması gerekmektedir."

(Metin Akyürek/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! Haber
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı Haber
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı
Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?
Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette...
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Ateş İzmir Kadın
Şu an buradasınız: Uzmanlar uyarıyor: "Geç konuşan çocuk hayata geç başlar" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 10:56:40. #1.14#
title