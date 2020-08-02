Uzmanından zehirli deniz kestanesi uyarısı
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Uzmanından zehirli deniz kestanesi uyarısı

Uzmanından zehirli deniz kestanesi uyarısı Acı verici dikenleriyle suyun altında kayalık alanlarda çoğalıyorlar Konyaaltı Sahili varyant altı yaklaşık 10 metrede ve kayalık alanda uzun dikenli deniz kestaneleri görüntülendi Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

02.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:54

Uzmanından zehirli deniz kestanesi uyarısı

Acı verici dikenleriyle suyun altında kayalık alanlarda çoğalıyorlar

Konyaaltı Sahili varyant altı yaklaşık 10 metrede ve kayalık alanda uzun dikenli deniz kestaneleri görüntülendi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Adeta bir kirpi gibi çok hızlı yer değiştirebiliyor"

"Zehirli dikenleri var, öldürücü değil ancak acı vericidir, özellikle kayalık bölgelerde çoğalım devam ediyor"

"Kayalık yerler ve iri taşların olduğu yerde dikkatli olmalı ve mutlaka ayakkabı giymeliyiz"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'de görülen uzun dikenli zehirli deniz kestanesinin, Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz ve Ege kıyılarına ulaştığını ve yayılımını hızlandırdığını bildirdi. Gökoğlu, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant altında yayılan kestaneleri görüntüledi.

Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli türlerden Diadema Setosum'un (uzun dikenli deniz kestanesi) Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e göçü yaklaşık 12 yıl önce başladı. Turizm kenti Antalya'da özellikle kayalık bölgelerde uzun dikenli deniz kestanesi sıkça görülmeye başlandı. Kayalık ve iri taşlık alanlarda denize girenlerin zaman zaman yaralanmalarına neden olan deniz kestanelerine karşı Mehmet Gökoğlu uyarılarda bulundu. Gökoğlu, Konyaaltı Varyant altında öğrencileriyle yaptığı dalış hakkında da bilgiler verdi. Yaklaşık 10 metreye dalan Gökoğlu, iri taşların arasında birçok deniz kestanesinin yayılım gösterdiğini görüntüledi. Bu kestanelerin dikenlerinin arasına av olmamak için giren küçük balıkların da olduğu görüldü.

"Çoğalma devam ediyor"

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Diadema Setosum'un (Uzun Dikenli Deniz Kestanesi) Süveyş Kanalı aracılığıyla Kızıldeniz'den Ege ve Akdeniz'e geldiğini söyledi.

Deniz kestanesinin Ege ve Akdeniz'de yayılımına çok hızlı devam ettiğine dikkat çeken Gökoğlu, "Bundan 4 yıl önce Gökova Körfezi'nde çok sayıda gördüğüm zaman şaşırmıştım. Özellikle bu kestane Akdeniz kıyılarında çoğalmaya devam ediyor" dedi.

"Kayalık alanda denize girenler ayakkabı giymeli"

Kestanenin en büyük özelliğinin isminden de anlaşılacağı üzere uzun dikenleri olması olduğunu anlatan Mehmet Gökoğlu, "Üstünde renkli bir kesesi var. Çok hızlı hareket eder. Adeta bir kirpi gibi çok hızlı yer değiştirebiliyor. Zehirli dikenleri var, öldürücü değil ancak acı vericidir. Özellikle kayalık bölgelerde çoğalım devam ediyor. Kayalık bölgelerde denize girenler ayaklarına plaj ayakkabısı giysinler. Diğer bir tür de kayalara yapışmış durumda o da temas edildiği zaman ayağı çizebilir. Kayalık yerler ve iri taşların olduğu yerde dikkatli olmalı ve mutlaka ayakkabı giymeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Uzmanından zehirli deniz kestanesi uyarısı

Kaynak: İHA

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